İzmir'de Vosvos'la seçim kampanyası

AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan 30 yaşındaki Emre Cemil Ayvalı, kendi kullandığı 1976 model minibüsle seçim kampanyasını yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayları farklı kampanyalarla halka ulaşmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de AK Parti'nin İzmir Birinci Bölge 6'ncı sıra milletvekili adayı Emre Cemil Ayvalı.

Siyasete 2006'da Karşıyaka İlçe Gençlik Kollarında başlayan Ayvalı, ardından İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Ayvalı, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı gösterildi.

Küçük yaşlardan bu yana milletvekili olmak isteyen Ayvalı, bu hayalini gerçekleştirmek isterken başladığı seçim kampanyasında, Volkswagen T2 marka arabayı kullanmayı tercih etti. Listeye girdikten sonra hemen çalışmalara başlayan Ayvalı, 1976 model bir "vosvos" satın aldı.

Minibüsü, partisine ve kendisine ait seçim argümanlarıyla süsleyen genç siyasetçi, kendi kullandığı araçla seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Aday aracı olduğunu görünce tebessüm ediyorlar

Emre Cemil Ayvalı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 16 yılda çok ciddi bir değişim yaşandığını söyledi.

Bu süreçte oy verme davranışlarının da değiştiğine işaret eden Ayvalı, şöyle konuştu:

"Rutin kampanyaların, farklı kampanyaların dışında seçmenle buluşmak istedik. Gençliği temsil etmek maksadıyla bu yola çıktım. Kent genelinde ilk defa oy kullanacak olan 130 bin genç seçmen var. Vosvoslu seçim çalışmasıyla onlardan da büyük destek aldım. Vatandaşlar önce bir şaşırıyor. 'Acaba farklı bir organizasyon mu var' diyorlar. Aday aracı olduğunu görünce bir tebessüm ediyorlar. Ardından yanlarına gidiyorum."

Minibüsün önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşanların olduğunu dile getiren Ayvalı, birçok kişinin kendisini tebrik ettiğini dile getirdi.

Seçim çalışmasına çıkmadan önce minibüsün her aksamını kontrol ettiğini anlatan Ayvalı, kampanya süresince aracıyla arasında farklı bir bağ oluştuğunu aktardı.

Ayvalı, kendi yürüttüğü seçim kampanyası olduğu için seçim arabasını da kendisinin kullandığına değinerek, "Milletvekili olunca mazbatamızı alıp Ankara'ya vosvosumuzla yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.