İzmir'de yağmur ne zaman bitecek? İzmir hava durumu

İzmir, hafta başından beri yoğun yağışa maruz kaldı. İzmirliler "Yağmur ne zaman bitecek?" diye soruyor, herkes hava durumunu merak ediyor.

İzmirliler, pazartesi günü yağışa ve fırtınaya uyandı. Yağmur, hafta başından bu yana aralıklar haricinde durmadı. Bazı ilçelerde sel yüzünden ulaşım durma noktasına geldi. Peki İzmir'de yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika verilerine göre, gelecek hafta salı gününden itibaren İzmir'de yağmur azalacak. Ancak hava sıcaklıkları da düşecek. İzmir'de önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri şöyle: