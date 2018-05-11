İzmir'de yağmur ve dolu sürprizi

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yağmur ve dolu sürprizi
11 Mayıs 2018 Cuma 15:34

Öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağış nedeniyle Saat Kulesi önündeki Konak alt geçidi su altında kaldı. Trafiğin bir süre durmasına neden olan su baskınının ardından itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ulaşım, geçit çevresinde kontrollü sağlanmaya çalışılıyor.

Yağış nedeniyle Konak'taki bazı iş yerlerini de su bastı, sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Dolu yağışının da görüldüğü Buca ve Karabağlar ilçelerinde de bazı caddeler dereye döndü. Ev ve iş yerlerini basan su, vatandaşların çabasıyla tahliye edilmeye çalışıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram, Bornova'da 22,4 kilogram ve Gümüldür'de 17 kilogram yağış düştü.

Aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın etkisini akşam saatlerinde yitirmesi, yarın iç kesimlerde etkili olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir yağmur
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