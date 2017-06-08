İzmir'de yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

MARDİN'de güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında, sözde eyalet sorumlusu 'Reşo' kod adlı Hasan Turan ile birlikte öldürülen PKK'lı 5 teröristin yanında bulunan ve yaralı olarak kaçtığı İzmir'de yakalanan A.O., ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Terör örgütü PKK'ya 2016 yılında katılan ve Mardin bölgesinde bulunan A.O.'nun da dahil olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında 29 Kasım 2016 tarihinde Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş Köyü'nde çatışma çıktı. Çatışmada, örgütün sözde Mardin eyaleti sorumlusu 'Reşo' kod adlı Hasan Turan ile birlikte 5 terörist öldürüldü. Aynı çatışmada yaralanan terörist A.O. kaçtı. Teröristin tedavi için İzmir'e geldiğini belirleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri MİT ile ortak operasyon yaparak PKK'lı terörist A.O.'yu Kadifekale semtinde yakalandı. Terörist A.O.'nun saklanmasına yardım ve yataklık ettiği belirlenen aralarında 29 Kasım'da öldürülen terörist Hasan Turan'ın babası olan ve Konak ilçesinde 2014 yılına kadar mahalle muhtarlığı yapan A.T.'nin bulunduğu zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.







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