İzmir'de yakalanan tacizci tutuklandı!

İzmir'de geçtiğimiz günlerde okul çevrelerinde dolaşarak çocukları taciz eden tacizci yakalandı. Tacizci ifadesinde tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir kişinin kendisini spor hocası olarak tanıtıp, okul çevresinde dolanarak küçük çocukları taciz ettiği gündeme gelmişti. Polis, söz konusu kişiyi güvenlik kameralarından tespit ederek peşine düştü. Polis tarafından yakalanan Erman A., adliyeye sevk edildi.



Ahlak Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Erman A.'nın işsiz olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tacizcinin tedaviye ihtiyacı olduğunu söylediği de gelen bilgiler arasında.



Erman A.'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı ve 10 suçtan da sabıkası olduğu öğrenildi. Sorgusu tamamlanan Erman A., adliyeye sevk edildi.



Erman A.'nın geçtiğimiz günlerde küçük bir kız çocuğu ile konuştuğu görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde Erman A., küçük bir kızla konuşarak onu apartmanın içine sokmaya çalışıyor. Ancak küçük kız apartmanın önünden uzaklaşınca, tacizci de arkasından gidiyor ve daha sonra görüntüden kayboluyor.



TUTUKLANDI



İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, kendisini 'spor hocası' olarak tanıtan ve okul çevrelerinde kız çocuklarıyla konuşarak, onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Erman Akcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



