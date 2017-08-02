İzmir'de yanan orman alanları ne olacak? Bakan açıklama yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, helikopterle İzmir'de orman yangınlarında zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan alanlar ile yangına hassas noktalarda incelemelerde bulundu. Eroğlu, sadece üç günde 147 yangın çıktığını hatırlatarak, bu yıl toplam bin 132 yangın çıktığını ve 6 bin 220 hektarın yandığını söyledi. Eroğlu, yanan alanların peşkeş çekileceği iddialarını hatırlatarak, "Doğru değil. Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka maksatla verilmiyor. Bir yıl içerisinde ağaçlandırılıyor" dedi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'de orman yangınlarından zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan alanlar ile yangına hassas noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Eroğlu, yangında zarar gören Menderes-Gümüldür, Meryem Ana, Bayındır, Manisa Karakoca ve Yıldızlar Mahallesi'nde helikopterle inceleme yaptı. Bakan Eroğlu, daha sonra Ataköy Orman Yangınlarına İlk Müdahale Binası'nda 2017 yılı orman yangınlarını değerlendirmek üzere de basın toplantısı düzenledi.



Bakan Eroğlu, helikopterle binanın bulunduğu alana iniş yaptı. Toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ve Necip Kalkan, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez ile İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal da hazır bulundu.



"YAKILIYOR, PEŞKEŞ ÇEKİLECEK YAZILARI DOĞRU DEĞİL"



Toplantıda ilk olarak İzmir'e yapılan ve planlanan yatırımları anlatan Bakan Eroğlu, AK Parti Hükümeti döneminde orman teşkilatını çok daha kapsamlı hale getirdiklerini belirtti. Ormanlık alanların arttığına, son 13 yılda 1.5 milyon hektar artış olduğuna dikkat çeken Bakan Eroğlu, "Sadece alan artmıyor. ormanlara bakıyoruz. Ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık. Ne yazık ki yangınların yüzde 87'si insanlardan kaynaklanıyor. Bu bizi çok üzüyor. Yanan alanlardan bir metrekare dahi başka maksatla vermedik. Bir yıl zarfında yanan alan ağaçlandırılacak. Yakmak suretiyle para elde etmeye çalışanların da önüne geçilmiş oldu. 'Yakılıyor, peşkeş çekilecek' yazıları doğru değil" diye konuştu.





BU YIL 6 BİN HEKTAR ALAN YANDI



2017'de bin 132 yangın çıktığını, örtü yangını 994 hektar, tepe yangını 5 bin 226 hektar olmak üzere 6 bin 220 hektarın yandığının bilgisini veren Bakan Eroğlu, orman yangınlarının yanında kırsal alan yangınlarına da müdahale edildiğini söyledi. Bakan Eroğlu, üç günde 147 yangın çıktığını, 60'ının orman, 87'sinin zirai yangın çıktığını hatırlattı.





"BİR KİŞİ BİLE TAHLİYE EDİLMEDİ"



İzmir Bayındır'daki yangına 18 dakikada müdahale edildiğini dile getiren Bakan Eroğlu, çevre köylerdeki vatandaşların tahliye edildiği iddiaları ile ilgili olarak da "Bayındır'da iki köyde tahliye söz konusu olmadı. Bir kişi bile tahliye edilmedi. Çünkü koruduk. Önce insanları koruyoruz. Köyleri, yerleşim yerlerini koruma altına alıyoruz. Müdahale planlarını buna göre yapıyoruz. Gerekli tedbirler alındı ve köyler boşaltılmadı" dedi.





15 DAKİKADA YANGINA MÜDAHALE



Riskli bölgelerin 3 gün önceden tahmin edildiğini ve acil müdahale ekiplerinin konuşlandırıldığını söyleyen Bakan Eroğlu, Akdeniz ülkeleri arasında yangınla mücadelede en başarılı olan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, 40 dakika olan yangına müdahale zamanını ortalama 15 dakikaya indirdiklerini kaydetti.





YANGINLA MÜCADELE EYLEM PLANLARI



2017 yılı orman yangınlarıyla mücadele eylem planları hazırlandığını belirten Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her ilin yangınla mücadele eylem planı her yıl hazırlanıyor. 11 bin 778 yangın işçisi, 500 yangın uzmanı, 2 bin 500 teknik eleman, 5 bin memur bulunuyor. 19 bin 778 personel orman yangınlarında görev almaktadır."



Bin 10 arazöz, 281 su tankeri, 559 ilk müdahale aracı ve 186 dozerin 2017 yılı kara araçları arasında yer aldığını ifade eden Bakan Eroğlu, hava araçları arasında ise 5 amfibik uçak, 24 su atar helikopter ve 6 da idari helikopter bulunduğunu ifade etti.



24 SAAT GÖZLENİYOR



Son 14 yılda orman köylerine de 3 bin 706 su tankeri dağıtıldığını söyleyen Eroğlu, "Bin 75 ilk müdahale ekibi ile ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 559 ilk müdahale aracımız yangınlara kısa sürede müdahale etmek için orman içlerinde riskli bölgelerde konuşlandırılmaktadır. Orman yangınlarının tespiti ve müdahale ekiplerine en kısa sürede bildirilmesi için ormanlar 776 kuleden 24 saat gözetlenmektedir. 8 de otomatik yangın gözetleme sistemi hizmete alınmıştır. 24 helikoptere yerleştirdiğimiz kameralarla orman yangınlarını canlı olarak izliyoruz. Orman yangınları, Yangın Yönetim Sistemi ile Ankara Yangın Harekat Merkezi'nden yönetiliyor" dedi.



TOPLANTI SIRASINDA DOĞANBEY'DE YANGIN ÇIKTI



Bakan Eroğlu, basın toplantısı yapıldığı sırada Seferihisar Doğanbey'de yangın çıktığını ancak ekiplerin kısa sürede yangına müdahalede bulunarak soğutma çalışmalarına başladığını belirtti. Yangına müdahalede, 13 arazöz ve 2 helikopterin kullanıldığı öğrenildi. Toplantı sonunda ormanların korunmasına sundukları katkılardan dolayı muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi.