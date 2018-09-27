İzmir'de yangın ! 50 dekarlık alan zarar gördü

İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 50 dekarlık alan zarar gördü

Alınan bilgiye göre, Karaburun Tepebozköy mevkindeki otluk alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için 4 helikopter, 1 uçak ve 12 arazöz ile müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 50 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.