İzmir'de yangın merdiveni komedisi!

İzmir'de sadece tek kata hizmet veren yangın merdiveni ilginç bir görüntüye neden oldu
İzmir'in Alsancak semtinde bir türkü evi belediyeden ruhsat alabilmek için yangın merdivenine ihtiyacı olunca ilginç bir çözüm buldu. 5 katlı bir apartmanın 1. katında bulunan türkü evi, çareyi sadece kendi katına yangın merdiveni yapmakta buldu. Sadece tek katta bulunan yangın merdivesi ise ilginç bir görüntüye neden oldu. Durum karşısında zabıta ekipleri de işyerine 1200 TL ceza kesti.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ruhsat alabilmek isteyen bir türkü evi, yaptığı hatayla resmen kendi ipini çekti.
Türkü evi yöneticileri, belediyenin istediği yangın merdivenini yaptırdı. Ancak 5 katlı apartmanın 1 katında bulunan türkü evi, sadece kendi katı için olan yangın merdivenini yaptırdı. Tek kata hizmet veren yangın merdiveni ise, görünleri güldürürken, çevredeki esnafından günlerce bu merdiveni konuşmasına neden oldu. Yangın merdiveni zabıtaya ihbar edildi. Konay zabıta ekipleri yaptıkları denetimde işyerine para cezası kesti. Öte yandan ekipler işyerinin mühürlenip kapatılması için de gerekli işlemleri başlattı. Yangın merdiveninin izinsiz yapıldığı da tespit edilerek, yerinden kaldırıldı.