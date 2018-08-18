İzmir'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında polis tarafından son bir ayda 174 yabancı uyruklu yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında 4 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 yabancı uyruklu yakalandı, 90 can yeleği, 23 şambrel, 7 şişirme pompası ve 2 araca el konuldu. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlarda, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 10 zanlı tutuklandı.

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