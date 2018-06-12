İzmir'de Yassıcaada ve Foça sezonu açılıyor

Yaz sezonuyla birlikte rotasını dış körfeze çeviren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramın ikinci günü Foça, Mordoğan ve Yassıcaada seferlerinin startını veriyor

Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren (16 Haziran Cumartesi) yaz sezonunu açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz yolculuğunu sevenler ve ekonomik tatil yapmak isteyenler için rotasını çevirdiği Foça, Mordoğan ve Yassıcaada’da seferleri 10 Eylül’e kadar devam edecek. İZDENİZ Genel Müdürlüğü ayrıca, geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleştirdiği Urla seferlerine de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından başlanacağını açıkladı.

Günübirlik tatilin vazgeçilmezi: Yassıcaada

İzmir’de günübirlik tatilin en renkli ve en ekonomik merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Yassıcaada Tesisleri, bayramın ikinci gününden itibaren konuklarını ağırlamaya başlayacak. 2017 yaz sezonunda yaklaşık 12 bin kişiyi ağırlayan tesis, bu yaz da İzmirlilere ekonomik tatil hizmeti vermeye devam edecek. Yassıcaada seferleri Pazartesi günleri dışında her gün yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yassıcaada seferleri, Karşıyaka iskelesinden 08.30’da, Üçkuyular iskelesinden 09.00’da başlıyor. Adadan dönüş saati ise 17.45.

Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş ücretinin sadece 22 TL olduğu “Yassıcaada tatilinin biletleri sefer gününe kadar Karşıyaka ve Konak iskelesindeki bilet satış ofislerinden temin edilebilecek. Yassıcaada tatilinden 7 yaş altı çocuklar, ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla ve düzenlenecek ‘Serbest Seyahat Belgesi’yle ücretsiz yararlanabilecek.

Hafta sonu karşılıklı ikişer sefer

Büyükşehir Belediyesi, Foça ve Mordoğan seferlerine de başlıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri sabah 08.25’de Karşıyaka’dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak iskelesinden de yolcu alıp önce Foça’ya, oradan Mordoğan’a geçecek. Dönüş yapacak tatilciler için saat 18.40’da Mordoğan’dan hareket edecek olan gemiler, Foça’ya 19.20’de uğrayacak. Gemiler saat 20.50 ‘de Konak, 21.05’de ise Karşıyaka iskelesine yanaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki Cumartesi günü başlayacağı Mordoğan seferlerinin ücretleri tam 11 TL, öğretmen 9, öğrenci ise 7 TL olarak belirlendi. Foça’ya keyifli bir deniz yolculuğu yapmak isteyenler ise tam bilet için 14 TL, öğretmen için 12 TL, öğrenci için de 10 TL ücret ödeyecek.