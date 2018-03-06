İzmir'de yeni dolandırıcılık şekli: Askere gidiyoruz!

Dolandırıcılar insanların hassasiyetlerinden faydalanmaya devam ediyor. Yeni dolandırıcılık şekli ise; Askere gidiyoruz

İzmir'de yeni dolandırıcılık şekli: Askere gidiyoruz!

Dolandırıcılar boş durmuyor. İnsanların hassas duygularını sömürmeye bayılan dolandırıcılar Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği şu günlerde şimdi de 'Askere gidiyoruz' yalanını kullanmaya başladı.

İzmir'de boynuna Türk bayrağı motifli tülbent alan dolandırıcılar, kapı kapı gezerek İzmirlilerden para toplamaya başladı.

Ellerine de tepsi alan ve içine kolonya koyarak insanların güvenini kazanmaya çalışan dolandırıcılar, 'asker harçlığı' adı altında vatandaşlardan para istiyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü şu günlerde insanların bu milli duygularını sömürmeye çalışan dolandırıcılar, cami, hastane ve kalabalık caddelerde gezerek insanları sömürmeye çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir dolandırıcı #zeytin dalı
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