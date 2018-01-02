İzmir'de yeni yılda bu projeler tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdan kentsel altyapıya kadar yapımını sürdürdüğü birçok önemli proje, 2018 yılında hizmete girecek. Konak Tramvayı, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı, Bayraklı ve Bostanlı kıyı düzenlemeleri, Macera Park gibi yatırımlar bu yıl içinde tamamlanacak. 2018, İzmir Büyükşehir Belediyesi için hasat yılı olacak

İzmirliler için 2018, birçok önemli projenin mutlu sona ulaştığı, kent adına önemli yatırımların hizmete alındığı bir yıl olacak. Bir çok büyük projenin tamamlanmasıyla birlikte kent, özellikle ulaşım altyapısı anlamında rahatlayacak.



Yeni yıl hediyesi: Konak Tramvayı



Uzundere Kentsel Dönüşüm 1. etap bitiyor

Bayraklı 2. Etap ilkbahara yetişecek

Hatay'ın yeni otoparkı yaza hazır

İzmir'e yeni meydan geliyor

Tire Arıtması ay sonunda bitiyor

Yeni nesil parkları çok beğeneceksiniz

Futbolun yeni mabedi Tire Stadı

2018'in ilk aylarından itibaren İzmir trafiğine nefes aldıracak bir proje daha hizmete girecek. Güzergah boyunca otobüslerin toplu ulaşımdaki payının azalmasıyla egzoz gazından kaynaklanan hava kirliliğinin de önlenmesini sağlayacak tramvay projesinin Konak etabı, yeni yılla birlikte tamamlanacak. Şubat ayında start alacak test sürüşleri ve ön işletme seferlerinin ardından Konak Tramvayı, İzmirlilerin günlük yaşamındaki yerini alacak.Konak Tramvayı, F.Altay Meydanı- Konak- Halkapınar arasında 12.7 kilometre uzunluğunda ve 19 durak, 21 araçla hizmet verecekİzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Tramvayı'nı Çiğli'ye kadar uzatma çalışmalarına da bu yıl içinde başlayacak. Tramvayın yeni hattı, Mavişehir İZBAN Deposu bitimindeki Ataşehir İstasyonu’ndan başlayıp Atatürk Organize Sanayisi’ne kadar uzayacak.Yıkılan eski, sağlıksız konutların bulunduğu yerde ve "tamamı uzlaşmayla" gerçekleştirmesi nedeniyle Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etabın sonuna yaklaşıldı. 12 bin 809 m² alandaki 9 blok, 280 konut ve 33 işyerinden oluşan ilk etap konutları, tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 2018’in Haziran ayından itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy ve Ege Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün inşaat çalışmalarına da 2018 yılında başlayacak.Körfez’i kıyılarıyla birlikte tasarlayarak İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen “İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında Bayraklı sahilindeki Şelale Deresi ve Adnan Kahveci Kavşağı arasında uzanan 70 bin metrekarelik kıyı şeridinde çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından etap etap gerçekleştirilen düzenlemenin 23 bin metrekarelik ilk bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci etaptaki imalatlar da bitme aşamasına geldi. İzmirliler ilkbaharla birlikte kumsal düzenlemesi, şezlong, gölgelik ve ahşap güneşlenme terasları oluşturulacağı Bayraklı sahilinde keyifli vakit geçirecek.Bostanlı sahilindeki kıyı düzenlemesi çalışmaları kapsamında Balıkçı Barınağı ile Gün Batımı Platformu'na kadar olan kısım da etaplar halinde açılacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdüğü otopark yatırımlarından birini daha 2018 yılında tamamlanmış olacak. Hatay bölgesinde 440 araç kapasitesine sahip 17 No'lu otopark, yaz aylarına girilirken hizmete hazır hale gelecek. Çok fonksiyonlu olarak tasarlanan bina, otopark özelliğinin dışında, çatısındaki seyir terası ve süs havuzu ile keyifli bir dinlenme alanı olacak. Otoparka aralarında yaklaşık 22 metre kot farkı bulunan 143 (Bahattin Tatış) Sokak ile 141 Sokak'tan ayrı ayrı giriş yapılacak. Otopark içerisindeki asansörlerden hem otoparka gelenler hem de çevre halkı, engelli ve yaşlı vatandaşlar faydalanabilecek. Böylece iki sokak arasında da kolay erişim de sağlanmış olacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Mithatpaşa Karayolu Altgeçidi'nin ardından sıra İzmir’in denizle bütünleşen en büyük meydanlarından birini ortaya çıkaracak projeye geldi. 1500 fore kazıkla aşılarak tamamlanan alt geçit trafiğe açıldı. Taşıt trafiğinin yer altına alınmasıyla kazanılan alanda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir meydan kazandıracak. Mavişehir’den İnciraltı’na uzanan kıyı şeridinin yeniden tasarlanması hedefiyle başlatılan “İzmirdeniz - Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında, Mithatpaşa Parkı önündeki 71 bin 500 metrekarelik alan büyük bir kent meydanına dönüştürülecek. Böylece kentlilerin denize kesintisiz bir şekilde ulaşmasına olanak sağlanacak. Proje 2018 yılı içinde tamamlanacak. Çalışmaların ardından İzmir, kara tarafındaki tar ihi dokuyu görünür kılan ve üzerinden tramvay geçen çok özel bir meydan kazanacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Tire'de Avrupa Birliği standartlarında yapılan arıtma tesisini de bu ay sonunda hizmete açacak. Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisi, günde 11 bin 733 metreküp atık su arıtacak. Tire arıtması, 9.1 milyon liraya mal oldu.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni cazibe merkezleri kazandırmak ve atıl durumdaki arazileri halkın kullanımına sunmak için hazırladığı 5 önemli ve yeni nesil parkı bu yıl içinde hizmete açacak: Karşıyaka Yalı Mahallesi Parkı, Halk Park, Macera Park, Ahmet Taner Kışlalı Parkı ve Neşşet Ertaş Parkı..İzmir'in yeni heyecan ve eğlence merkezi Bornova Atatürk Mahallesi’nde yapımı süren Macera Park olacak. Açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran 25 bin 800 m² alanda kurulan Macera Park’ın 2018'in yaz aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi işbirliğiyle kente kazandırılan 15 bin kişilik Tire Stadı'nda, 2018 yılıyla birlikte futbolun eşsiz heyecanı yaşanmaya başlayacak. Yapımı tamamlanan stat artık maçlara ev sahipliği yapmaya hazır. Son dokunuşların gerçekleştirilmesinin ardından UEFA standartlarında inşa edilen Tire Stadı'nın açılışı gerçekleştirilecek.İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla kent kıyılarını yeniden düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Bostanlı Vapur İskelesi'nden Alaybey Tersanesi'ne kadar uzanan kıyı şeridinde yapacağı altı adet ahşap iskeleyi de hizmete açacak. İskeleler, temalarına uygun şehir mobilyaları ile birlikte tasarlanarak projelendirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent için büyük önem taşıyan iki yeni metro hattının yapımına 2018 yılında başlamayı hedefliyor. 7.2 kilometrelik Narlıdere metrosu için 9 Ocak’ta ihaleye çıkılıyor. Buca Metrosu'nun yapım ihalesine çıkabilmek için hazırlanan 13,5 kilometrelik hat projesi de, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Projenin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesinin ardından bu yıl içinde temelinin atılması planlanıyor.Bunların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Foça’nın Gerenköy mahallesinde, bölgenin yapısına uygun mimaride inşa ettiği çok amaçlı salonun yapımı Şubat ayında tamamlanacak. Modernize edilen Bergama Mezbahası ise Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla Şubat ya da Mart aylarında hizmete açılacak.