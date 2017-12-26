İzmir'de yılbaşı biletine yoğun talep

61 milyon lira büyük ikramiyeli Milli Piyango Yılbaşı biletlerine İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, ‘Çoğu ilde tam ve yarım biletlerin tamamı bitti. İzmir’de de Pazar gününe kadar hepsi tükenir’ dedi

Ali Budak- Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşları zengin olma umudu sardı.

Tam ve yarıma yoğun ilgi

Vatandaşların özellikle tam ve yarım bilete ciddi bir talebi olduğunu belirten Çakmak, şöyle devam etti: Vatandaşlar aza tamah etmiyor. 61 milyon liralık ikramiyenin tamamını ya da yarısını istiyor. O nedenle çok talep görüyor. Çeyrek biletler hala piyasada mevcut. Çekilişin son gününe kadar da satılmaya devam eder.

AVM’den değil, seyyardan alın

Piyasada satışa çıkan biletlerin yüzde 60’ının AVM ve süpermarketlerde satıldığını ifade eden Çakmak, vatandaşların süpermarketlerden değil, seyyar bayilerden bilet almasını isteyerek, ‘Süpermarketler haksız rekabete yol açıyor. Zaten piyasadaki biletlerin çoğu AVM’lerde satılıyor. Seyyar esnafımız bu nedenle iş yapamıyor. Çoğu seyyar bayi işi bırakmak zorunda kaldı. AVM’ler bilete çıkan amorti ikramiyelerini de ödemiyor. Vatandaş daha sonra bu biletlerin ödemesi için seyyar bayiye geliyor. Bayi de bilet satışı yapamadığı için ödeme yapamıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız AVM’ler yerine, milli piyango biletlerini seyyar milli piyango bayilerinden alsın’ ifadelerini kullandı.

Milli piyango, 349 milyon lira dağıtacak

Yeni yıla zengin girme umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu ise yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak. - Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşları zengin olma umudu sardı. Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiyesini 61 milyon olarak açıklamasının ardından, vatandaşlar biletlere büyük ilgi göstererek çoğunu tüketti. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak yaptığı açıklamada, milli piyango yılbaşı biletlerine yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, ‘Çoğu ilde tam ve yarım biletlerin tamamı bitti. İzmir’de de pazar gününe kadar hepsi tükenir’ dedi.Vatandaşların özellikle tam ve yarım bilete ciddi bir talebi olduğunu belirten Çakmak, şöyle devam etti: Vatandaşlar aza tamah etmiyor. 61 milyon liralık ikramiyenin tamamını ya da yarısını istiyor. O nedenle çok talep görüyor. Çeyrek biletler hala piyasada mevcut. Çekilişin son gününe kadar da satılmaya devam eder.Piyasada satışa çıkan biletlerin yüzde 60’ının AVM ve süpermarketlerde satıldığını ifade eden Çakmak, vatandaşların süpermarketlerden değil, seyyar bayilerden bilet almasını isteyerek, ‘Süpermarketler haksız rekabete yol açıyor. Zaten piyasadaki biletlerin çoğu AVM’lerde satılıyor. Seyyar esnafımız bu nedenle iş yapamıyor. Çoğu seyyar bayi işi bırakmak zorunda kaldı. AVM’ler bilete çıkan amorti ikramiyelerini de ödemiyor. Vatandaş daha sonra bu biletlerin ödemesi için seyyar bayiye geliyor. Bayi de bilet satışı yapamadığı için ödeme yapamıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız AVM’ler yerine, milli piyango biletlerini seyyar milli piyango bayilerinden alsın’ ifadelerini kullandı.Yeni yıla zengin girme umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu ise yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.