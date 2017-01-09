İzmir'de yollar buz tuttu, 7 araç birbirine girdi

İzmir'de yolların buz tutması nedeniyle Gaziemir'de 7 araç birbirine girdi

İzmir'de soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Yollardaki buzlanma nedeniyle de trafik kazaları meydana geliyor. Gaziemir ilçesinde yoldaki buzlanma yüzünden 7 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, ekipler ise tuzlama çalışması yaptı.



İzmir'de sıcaklık 0 derecenin altına düştü. Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ise sürücülere zor anlar yaşattı. Gaziemir Hasan Güven Caddesi üzerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Neyseki kazalarda yaralanan olmadı. Ekipler yollarda tuzlama çalışması başlattı.



Mete Çam, "Cadde üzerindeki inşaat şantiyesi yola su saldığı için buzlanma olmuş, hava zaten soğuk. Burada can de verilebelirdi. Gördüğünüz gibi araçlar ne halde, araçlar birbirine girdi. Ölümlü kaza da olabilirdi" dedi. Yine buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü Metin Kesoğlu ise, "Biz işten eve giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptık. Araçlar birbirine girdi. Hava soğuk ama şantiyenin akıttığı su nedeniyle buzlanma olmuş" diye konuştu.