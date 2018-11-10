İzmir'de zamanın durduğu o an

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde İzmir'de de duygu yüklü törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 geçe İzmir'de adeta hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde İzmir'de de duygu yüklü törenlerle anıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanı sıra, resmi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı ilk törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenkler bırakıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de hayat durdu. Siren sesleriyle birlikte tüm İzmir, Atası için saygı duruşuna geçti. Trafikte araçlarını durduran sürücüler de saygı duruşuna katıldı. Kentin simgesi Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde oluşan görüntüler ise İzmirlinin Atası'na bağlığının en güzel kanıtı niteliğindeydi. Her yaştan İzmirli, Atatürk' ün yaşama gözlerini yumduğu dakikada onu bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla andı.