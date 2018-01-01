İzmir'de zeytinler böyle korundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karaburun'daki üreticiler için uyguladığı 'zeytin sineğine besi tuzağı' yöntemi, henüz ilk yılında hurma zeytindeki rekolte ve kalitede yarı yarıya artış sağladı. 50 bin zeytin ağacının dallarına asılan şişelerle besi tuzağı kuruldu, 302 üretici hem verimi hem de katileyi artırdı

Zeytin üreticilerinin büyük sorunu olan 'zeytin sineğine' karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü Besi tuzağı ile mücadele projesi'nde büyük başarı sağlandı. Zeytin Okulu işbirliğiyle yürütülen proje sayesinde, Karaburun bölgesindeki zeytin sineği zararı büyük ölçüde giderildi. Rekolte artı, üreticilerin yüzü güldü. Pilot bölge seçilen Karaburun'un İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca Köyü'nde toplam 50 bin adet zeytin ağacının tamamında toplu mücadele edilebilmesi amacıyla pet şişelerin içerisindeki besi tuzağı ile yakalanan sinekler, meyveye zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Karaburunlu 302 üretici de, hem zeytin ağacı sineğiyle en doğal yöntemle mücadele etmiş oldu hem de ürün kalitesini ve verimini artırdı, ürün kaybının önüne geçti. Tuzak şişelerin köydeki zeytin bahçelerinin tamamına asıldığı ve ekolojik şartların uygunluğu halinde zeytin sineği zararının en aza indirileceği bildirildi.



VERİM ARTTI, ZEYTİN DEĞERLENDİ



Karaburun'un en önemli gelir kaynağının zeytincilik olduğunu ifade eden Eğlenhoca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağlayan Devrim, toplu mücadelenin devam etmesi halinde 3-4 yıl içinde sorundan tamamen kurtulunacağına dikkkat çekerek şunları söyledi:



"Zamanında kendi çabalarımızla kimyasal ilaçlama yöntemine başvuruyorduk ancak yeterli verimi elde edemiyorduk. Zeytin sineği bu ağaca geldiği zaman hurmanın verimini azaltıyor ve dalından düşüyordu. Şişeyle mücadele yöntemine geçişimizle birlikte ise yüzümüz güldü. Kurtlardan kurtulduk, zeytinde sağladığımız verim arttı. Ekolojik şartlar yerinde giderse ve toplu mücadeleye devam edilirse, zeytin sineği 3-4 sene sonra bu ağaçlara uğramayacak ve bu sorundan tamamen kurtulacağız. Köylü zeytinde bu yöntem sayesinde en az yüzde 50-60 oranında verim artışı elde etti. Daha önce zeytin sineğinden kurtulmak için ilaçlama yapıyorduk ama bu sineğin önüne geçemiyorduk. Ürün kalitemiz de daha düşük oluyordu. Büyükşehir'in 'sihirli şişeleri' sayesinde artık en kaliteli zeytinler Karaburun'da üretilecek."



'SİSTEM KURULDU, SIKINTI BİTTİ'



40 yıllık zeytin üreticisi olan Hasan Derya, tuzak şişe sayesinde bu seneki zeytin kaybının önüne geçtiklerini ve kalitenin de arttığını belirterek, şöyle konuştu:



"Çiftçinin her zaman arkasında duran, onları her konuda geliştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve bizden yardımını esirgememesini diliyorum. Sinekle mücadeleyi kendi çabalarımızla yapıyorduk ancak tek tek mücadele edildiği için bir faydasını görmüyorduk. Bir bahçeyi ilaçlıyorduk, yandaki bahçe ilaçlı olmadığı için sinek yine bizim ağaçlara geliyordu, dolayısıyla ürün kaybımız çok oluyordu. Ancak ne zaman ki tuzak şişe bahçemize asıldı, işte o zaman yüzümüz güldü. Şişeler asıldıktan sonraki ilk hasat olmasına rağmen, üründen yüzde 50 verim artışı elde ettik. Önceden bir çuval zeytinin yarısı kurtlu ve çürük çıkıyordu, şimdi ise ürün kaybımız yok denecek kadar az. Besin tuzağı ile mücadele sayesinde artık hem hurma zeytinimiz daha çoğaldı hem de daha lezzetlendi."