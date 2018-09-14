İzmir'deki Atatürk maskı, 20 yıl garanti altında

İzmir'in önemli simgelerinden olan Atatürk Maskı'nın mimarı Hakan Atalayman, heykelin yapım ve tamir sürecini anlattı. Yeni tamir harçlarıyla heykelin tamir edildiğini söyleyen Atalayman, maskın yaklaşık 20 sene bu kadar geniş kapsamlı bir tamire ihtiyaç duymayacağını belirtti

Süleyman Gülen- Buca'da bulunan Atatürk Maskı'nın yenilenen yüzü törenle açıldı. Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılan diğer bir kişi ise maskın mimarı Hakan Atalayman oldu. Atalayman, zor bir tamir süreci geçirdiklerinin altını çizdi.

Maskın tamir sürecinin hem olumlu, hem de olumsuz geçtiğini söyleyen Atalayman, 6 metrekarelik sepetin içersinde 6 bin metrekarelik alanın tamiratını yaptıklarını vurguladı. Atalayman " Zor bir tamirat sürecinden geçtik. Tamiratın yaz aylarına denk gelmesi hem lehimize, hem de aleyhimize oldu. Sıcak olması açısından aleyhimize ancak rüzgarın az olması açısından lehimize oldu. Fazla rüzgarın olduğu zamanlarda da inmek zorunda kaldık. 6 metrekarelik bir sepetin içersinde 6 bin metrekarelik alanın tamiratını yaptık. Dolayısıyla dışarıdan çok fazla eleştiri de geldi. Tamir edilmiyor mu? Neden bir şey yapılmıyor gibisinden. Heykelin yapımı yaklaşık 3 sene sürmüştü. Önce burası sağlam olmayan kayalardan temizlendi. Sağlam kayalara 5 tane temelle çelik konstrüksiyon oluşturuldu ve heykel yapıldı. Benden heykelin ilk yapılacağı zaman 20 liranın üzerindeki Atatürk portresinin yapılması istendi. Ben bunu ilk olarak 1 metrelik bir portre olarak gerçekleştirdim, daha sonrasında 40 metreye yükselttim. Aradan geçen 9 seneden sonra da tabiki heykel hava koşullarına karşı verdiği tepkilerle betonda ve heykelde çatlaklar, patlaklar oluştu. Bu çatlakların içerisinden sızan sular betonun bazı yerlerini gevretti. Bu gevremiş olan yerleri saptadım. Sonra onları betonla ve yeni çıkan tamir harçlarıyla tamir ettik" diye konuştu.

Atatürk Maskı ve maskın altında bulunan Atatürk Eğitim Merkezi açılışının aynı zamana denk gelmesinin çok güzel olduğunu söyleyen Atalayman, maskın İzmirliler tarafından çok beğenildiğini belirtti.