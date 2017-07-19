İzmir'deki bir okuldan şaşırtan fotoğraf! Atatürk'ün üzerine...

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir'de bir ilkokulda Türk bayrağı, Atatürk ve çocukların fotoğrafının yer aldığı panonun, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu 15 Temmuz afişi ile kapatıldığını öne sürdü

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Konak Hakimiyet-i Milliye İlkokulu Müdürü Ö.B.'nin okulun dış cephesinde yer alan Türk bayrağı, Atatürk ve çocukların fotoğrafının yer aldığı panoyu, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu 15 Temmuz afişi ile kapattığını öne sürerek, "Çevre sakinlerinin ve velilerin tepkisine rağmen 15 Temmuz Anması’nın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen afiş kaldırılmadı. Yüreği Atatürk sevgisi ile atan duyarlı vatandaşların kendisini araması sonucu bu skandaldan haberdar oldum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlıklar olağan hale getirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafının bulunduğu 15 Temmuz afişi, kasıtlı olarak Atatürk fotoğrafının üzerine asıldı" dedi.





“BU HATAYI DERHAL DÜZELTİN"



İzmir Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü’nü göreve çağıran CHP'li Sertel, şunları söyledi:



“Birileri çıkıp Atatürk’e aleni hakaret ediyor. Göstermelik cezalar alıyor. Başka birileri Anıtkabir arazisini konut imarına açıyor. Devletin tepesinin bunlara göz yumduğunu gören kamu görevlileri de Atatürk’ü nasıl yok edebiliriz, yukarıya nasıl yaranabiliriz onun derdine düşüyor. İzmir Konak Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer alan Hakimiyet-i Milliye Okulu Müdürü’nün bu yaptığı Atatürk’e saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Okulun ön cephesinde 15 Temmuz afişinin asılacağı çok sayıda yer olmasına rağmen Türk bayrağı, Atatürk ve gençlerden oluşan fotoğrafının üzerine asılması kasıtlıdır. Çevredeki duyarlı vatandaşların uyarısına rağmen afişin o alana asılması, 15 Temmuz’un üzerinden 4 gün geçmesine rağmen hala orada duruyor olması kasıt olduğunun açık göstergesidir. O okulun müdürüne Cumhuriyet sayesinde, Atatürk’ün eğitim-öğretim ve öğretmenlere verdiği önem sayesinde o görevde bulunduğunu hatırlatmak istiyorum. İzmir Valisi’ni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve okul müdürünü derhal bu hatayı düzeltmeye davet ediyorum."