İzmir'deki bisiklet kullanıcılarına müjde! Otobüsler de bisikletleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin BİSİM uygulamasından sonra İzmir'de bisiklet kullanımı daha da yoğunlaştı. Bisiklet kullanıcılarının metro ve İZBAN'a bisikletle binme talepleri kabul gördü. Bir süredir bisiklet kullanıcıları bu ulaşım araçlarına bisikletleriyle binmeye başladı. Büyükşehir daha sonra da otobüse bisikletme binme uygulamasını hayata geçirdi. İldeki bisiklet kullanımını artırmak isteyen belediye otobüslere özel bir bisiklet aparatı koymaya başladı. İlk etapta 60 otobüse bisiklet aparatı takıldı. Otobüsler en fazla 2 bisiklet taşıyabilecek.
Otobüslerin Bornova, Buca, İnciraltı-Balçova-Üçkuyular, Karşıyaka-Bostanlı ve Konak-Alsancak'tan oluşan Merkez olmak üzere toplam 5 ayrı bölgede hizmet vermeye başladığı öğrenildi.
Öte yandan bisiklet yoksa bisiklet aparatı kapatılarak ön kısımda durabiliyor. Otobüse bisikletli bir yolcu binmek istediğinde otobüsün önündeki aparatı kolayça açıp, bisikletini yerleştirebilecek. Yolcu, otobüsten inceği zaman da bisikletini oradan alıp, aparatı kolay bir şekilde kapatabilecek. Aparatın nasıl kullanılacağına dair bilgi de otobüsün ön camına yapıştırıldı. Uygulamanın diğer otobüslere de kısa zamanda yayılacağı öğrenildi.
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