İzmir'deki cinayet davası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde miras nedeniyle tartıştığı kız kardeşi ile eniştesini öldürdüğü, yeğenini ağır yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.Kaynak: AA
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet C, yeğeni Selin Foçadan ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaasını sunan savcı, sanığın "kardeşi kasten öldürme, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirterek, biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savunma için süre talebinde bulunan sanık Ahmet C, suç işlemediğini iddia ederek, "545 gündür cezaevindeyim, tahliyemi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.
Kemalpaşa ilçesinde 7 Kasım 2015'te Ahmet C, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kız kardeşi Gülten ve eniştesi Sedat Foçadan'ı silahla öldürdüğü, yeğeni Selin Foçadan'ı yaraladığı iddiasıyla biri ağırlaştırılmış olmak üzere 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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