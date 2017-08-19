İzmir'deki cinayeti çözmek için 1200 kadınla tek tek görüşülüyor!

İzmir Aliağa'daki vahşi cinayet geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Öldürülen kadından geriye gri parlak bir babet kalmıştı. Güvenilk güçleri kadının kimliğini belirlemek için haklarında koruma kararı bulunan kadınları takibe aldı

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde geçtiğimiz pazar günü battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler üzerinden kimlik bulunmayan kadının 1.65 boyunda ve 65-70 kilo arasında olduğunu belirlemişti. Kadının yaşının ise 30-35 arasında olduğu tahmin ediliyor.



Başına sert bir cisimle vurularak öldürülen kadının 15-20 gün önce öldürüldüğü belirlendi. Ekipler parmak izinden de kadının kimliğini tespit edemeyince Türkiye genelinde kayıp olduğu belirtilen 212 kadını incelemeye aldı. Ekipler özellikle 6 kadın üzerinde yoğunlaştı.



Jandarma ekipleri öte yandan son bir yıl içinde eşinden veya ailesinden şiddet gördüğü için hakkında koruma kararı bulunan bin 200 kadını da teker teker incelemeye başladı. Kadınları tek tek arayan ekipler, ulaşamadıkları kadınların adreslerini belirlemek için de ekip oluşturdu.



Tecavüz bulgusu yok

Yapılan incelemede sarışın olan kadının başına taşla vurulduğu ve bu şekilde öldürüldüğü tespit edildi. İncelemede boğuşma veya tecavüz bulgusuna ise rastlanmadı. Kadının tırnaklarında takma tırnak olduğu ve bunlarda ise katile ait deri parçalarına rastlanmadığı bilgisi tespit edildi. Bulunan parlak gri babet üzerinde yapılan incelemede de parmak izi kaydının bulunmadığı belirlendi.Genç kadının otomobile bindirildiği, olay yerine götürüldükten sonra da başına taşla vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. (Habertürk)