İzmir'deki çocuklarda suç mağduriyeti azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir'de güvenlik birimine gelen ya da getirilen çocukların 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,6 oranında azaldığı açıklandı

TÜİK, İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir'de güvenlik birimlerine 15 bin 685 çocuk getirildi. Yapılan araştırmalara göre bu çocukların yüzde 28,3'ünün bağımlılık yapan madde kullandığı belirlenirken, suça sürüklenen çocuklarda ise bu oranın yüzde 42,2 olduğu gözlemlendi. Çocukların birimlere getirilme nedenlerine bakıldığında yüzde 49,9'unun suça sürüklendiği, yüzde 39,2'sinin mağdur olduğu, yüzde 5,1'inin ise kayıp çocuklar olduğu tespit edildi. İzmir'de güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocuk sayısında 2014 yılına göre yüzde 11,1 azalma görüldü. Güvenlik birimine getirilen 15 bin 685 çocuğun yüzde 28,3'ünün bağımlılık yapan madde kullandığı belirtildi. Suça sürüklenen çocuklarda ise bu oranın yüzde 42,2 olduğu gözlemlendi.



ÇOCUKLAR SUÇ MAĞDURU



Araştırma sonuçlarına göre suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen 7 bin 825 çocuktan yüzde 84'ü erkek, yüzde 16'sını kız çocuklar oluşturdu. Suça sürüklenen çocuklar en çok hırsızlık sebebiyle birimlere getirilirken bunu yaralama suçu izledi. Çocukların yüzde 78,3'ü adli birimlere sevk edildi. Çocuklar en çok yaralama, cinsel suçlar ve aile düzenine karşı işlenen suçlardan ötürü mağdur oldular.



