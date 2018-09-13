İzmir'deki gelinlikçilerin Suriyeli çilesi

8 yaşlarındaki Suriyeli çocuk ona karıştıkları gerekçesiyle İzmir Çankaya Gazi Bulvarı'nda bulunan gelinlikçiyi taşladı. Olayı videoya alan mağaza çalışanları gergin dakikalar yaşadı

Süleyman Gülen- İzmir Çankaya Gazi Bulvarı'nda bulunan gelinlikçi mağazaları sürekli taşkınlık çıkaran Suriyeliler'den bıkmış durumda. Bu bıkkınlık durumu geçtiğimiz günlerde Suriyeli çocuğun gelinlikçi mağazasını taşlamasıyla zirve yaptı. 8 yaşlarındaki çocuk mağaza çalışanlarının ona karıştıkları gerekçesiyle önce küfür etti, daha sonra hızını alamayıp mağazayı taşladı.

"Polis kayıtsız kalıyor"

Çankaya Gazi Bulvarı'ndaki bir gelinlikçide mağaza sorumlusu olarak çalışan Sevgi Özer, Suriyeliler yüzünden aylardır çile çektiklerini ve bu durumu polise bildirmelerine rağmen polisin kayıtsız kaldığını söyledi. Özer " Geçen sene kış ayından beri Gazi Bulvarı'ndaki Suriyeli cam silicilerle mücadele ediyoruz. Ekipleri aradık, gelip ceza kestiler sonra 2-3 ay yok oldular. Şimdi tekrar çıkmaya başladılar. Suriyeli mendil satan çocuklara geçen hafta tramvay yolundaki hortumları kopardıkları için tepki gösterdik. Güzellikle söyledik, anlamadılar. Biraz sert çıkıp azarladığımızda ise küfür etmeye, taş atmaya başladılar. Daha sonra görmemezlikten geldik. Geçen gün ise videodaki Suriyeli küçük çocuk bize seslendi, yine görmemezlikten geldik. Biz çocuğa bakmayınca küfür etmeye başladı. Bu sefer onu videoya almaya başladık ve çocuk agresifleşti. Değişik hareketler yapmaya başladı ve mağazamızı taşladı. Camlara vurdu ve mağazanın içine kadar taş attı. Arkadaşlarımız arkasından koşup 'Ne yapıyorsun?' dediğinde ise Suriyeli çocuk kendini yerden yere atmaya başladı. Geçen ay da bir grup Suriyeli çocuk Gazi Bulvarı'nın ortasında kavga etmeye birbirlerine çok kötü vurmaya başladı. Ben de bir anne olduğum için yapmayın desem de devam ettiler ve polisi aramak zorunda kaldım. Polis ise bana "Onlar çocuk, biz bir şey yapamayız. Size zarar verirlerse müdahale edebiliriz" cevabını verdi. Daha sonra ise bizim esnaf arkadaşlar çocukları ayırdı. Biz Gazi Bulvarı'ndaki esnaflar olarak bu durumdan bıktık. Polisin isyanlarımıza kayıtsız kalması ve bu tip durumları sürekli yaşamamız bizi canımızdan bezdirdi.

"İmza bile topladık"

Sürekli Gazi Bulvarı civarında bulunan ve taşkınlık çıkaran yaşları 8 ile 15 arasında değişen Suriyeli çocukların buradan gitmesi için imza bile topladıklarını belirten Özer, bütün Gazi Bulvarı gelinlikçilerinin bu durumdan bezdiğini belirtti. Özer "Burada sürekli taşkınlık çıkaran 8 ile 15 yaş arasındaki Suriyeli çocukların gitmesi için gelinlikçi esnafı olarak aramızda imza bile topladık ancak fayda etmedi. Bir de buradaki cadde bulunan cam siliciler var. Onlar da sürekli araçları rahatsız ediyor. Özellikle kadın sürücülere gidip onlar para vermediğinde küfür ediyorlar. Buna bir an önce çare bulunması gerekiyor" diye konuştu.