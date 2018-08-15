İzmir'deki huzur denetiminde 386 kişi yakalandı

İzmir'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 386 kişi yakalandı.

İzmir'deki huzur denetiminde 386 kişi yakalandı
15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:38

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 994 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 386 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 2 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 403 araç ile 300 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 54 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 252 gram esrar, 26 gram kokain, 4 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 69 paket kaçak sigara, 186 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #nuzur #operasyon
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