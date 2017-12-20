İzmir'deki lüks otelde intihar!

İzmir Konak'da bulunan bir otelin 28. katından atlayan Ekmel Aslan hayatını kaybetti

Olay İzmir Konak'ın Çankaya semtinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre olay dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ekmel Aslan, otelin 28. katındaki bir odaya yerleşti. Aslan daha sonra boşanma aşamasında olduğu eşini aradı. Eşiyle konuştuktan sonra da Aslan, otelin penceresinden atlayarak intihar etti.



Aslan'ın 9. katta bulunun terasın beton zeminine düştüğü fark edildi. Olay çalışanlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Aslan'ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.



Savcının incelemesinin ardından Aslan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.