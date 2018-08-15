İzmir'deki okul servisi faciasından 1 yıl sonra

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, yaşadığı acıyı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi derinden hissediyor

Serkan-Buket Sakin çifti, sıradan bir güne başladıkları 15 Ağustos 2017'nin ilk saatlerinde okul servisiyle anaokuluna gönderdikleri en küçük çocukları Alperen'in, akşam ani bir şekilde ölüm haberini aldı. Minik Alperen'in okul servisinde unutulduğunu ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini öğrenen aile, tarifi imkansız acı yaşadı.

Yaşadıkları olayı psikolojik destek ve birbirlerine kenetlenerek aşmaya çalışan Sakin çifti, hukuki süreci de yakından takip etti. Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından Alperen'i mezarı başında anan annesi, babası ve kardeşleri yaşadıklarını unutamıyor.

Mezarı başında oğlu için dua eden baba Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan bir yılda her saniyelerinin Alperen'i özleyerek geçtiğini anlattı.

Sakin, çok zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alperen'in bizim aramızdan ayrılmasının üzerinden 1 sene geçmiş, yani 365 gün... Bize sorarsanız bir hafta bile geçmedi. Yolda bir okul servisi gördüğümüz zaman ciğerimiz yanıyor. İçimize bir ateş düşüyor. Herhangi bir kreşin önünden geçerken çocukların cıvıltısını, oyunlarını duyduğumuzda yüzümüzde buruk bir tebessüm oluşuyor.

Oğlumuzun ölümünün yıl dönümünde kimsesiz çocukları ziyaret edeceğiz. LÖSEV'e gideceğiz. Alperen oyuncakları çok severdi, onun seve seve oynadığı oyuncakları özellikle seçtik. Hepsinin yüzünü güldürmeye çalışacağız. Bir grup çocukla da yemek yiyeceğiz. Yüzlerini güldürebilirsek eminim ki Alperen de orada gülüyordur, seviniyordur. Onun adının verildiği parktaki çocuklara oyuncaklar dağıtacağız."

"Başka aileler ağlamasın"

Evlatlarının vefatından sonra okul servisi ve kreşlerdeki düzenlemelerin "Alperen öncesi ve sonrası" olarak ayrıldığına dikkati çeken Sakin, oğlunun ölümünün bu çalışmalar için milat olduğunu vurguladı.

Oğlunun ölümüne sebep olanlara verilen cezanın yeterli olmadığını ifade eden Sakin, "Cezaların kesinlikle caydırıcı olması lazım. Çünkü başka aileler ağlamasın. Benim çocuğumun yaşamı elinden alındı. Hayatı istismar edildi. Hürriyeti istismar edildi. Ben hala çocuğumun nasıl öldüğünü bilmiyorum." diye konuştu.

Alperen'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan anne Buket Sakin ise oğlunun gözünde çok güzel bir ışık olduğunu ve onu çok özlediğini ifade etti.

Oğlunun ölümünün "ihmal" diye kapatılamayacağını dile getiren Sakin, "Düşünsenize o servisin içinde bir çocuk ve sıcaklık 45 derece...Siz böyle bir araca binin ve içeride 10 dakika kalın ben diyecek bir şey bulamıyorum. 8 saat...Oğlum ne kadar kötü bir ölüm geçirdi." ifadelerini kullandı.