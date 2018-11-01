İzmir'deki okullarının mülteci projesi Almanya'nın ilgisini çekti

İzmir'de, Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi, Karşıyaka Ortaokulu ve Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu’nun birlikte yürüttüğü, mültecilerin gündelik yaşantıya uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlayan 'New Life New Hope' (Yeni Hayat Yeni Umut) projesi, Almanya’nın Hamm Belediyesi’ne ilham verdi. Benzer bir projeye imza atmak isteyen Hamm'dan gönderilen 5 kişilik heyet, proje temsilcileriyle görüşüp bilgi aldı

İzmir’de Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi, Karşıyaka Ortaokulu ve Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu’nun birlikte yürüttüğü Yeni Hayat Yeni Umut projesi, Almanya’nın Hamm kentinin belediyesinin dikkatini çekti. Hamm Belediyesi, benzer amaçları kapsayan yeni projelerinde izlenecek yol haritası için, İzmir’e 5 kişilik bir heyet göndererek, projeli inceledi.

Marc Lienkamp, Tobias Linnemann, Karima Boufaida, Sema Ataklı ve Elif Öztürk’ten oluşan heyetin, Karşıyaka Ortaokulu Müdürü Ali Bilgiç ve Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi Müdürü Ersin Sağdıç’a yaptığı ziyaretler sıcak bir ortamda gerçekleşirken, daha sonra 3 ortaokulun ortak yürüttüğü proje kapsamında Karşıyaka Ortaokulu’ndaki İspanya Günü kutlamalarına geçildi. Burada, Türk mutfağından lezzetler tadılırken, heyete İspanya günü kutlamalarına özel olarak yapılan İspanyolların ünlü tatlısı 'arroz con leche' de ikram edildi. Burada da kendilerine proje hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

YENİ HAYAT YENİ UMUT PROJESİ NEDİR?

Mülteci gençlerin eğitime entegrasyonu, erken okul terkini önleme, farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi, kültürlerarası hoşgörü ve anlayış temeline dayanan proje, mülteciliğin dünyanın sorunu olduğu gerçeğinden hareket ediyor. Çalışmalarla dünyada mülteci gerçeğine dikkat çekilmesi hedeflenirken, bu kapsamda ülke tanıtım günleri, hatıra ormanı oluşturma, Göçmen İdaresi’yle ortak eğitici çalışmalar, edebiyat kursu, hat kursu, akademisyen seminerleri, resim ve fotoğraf sergileri ve öykü yarışmaları gibi farklı aktiviteler yapılıyor.