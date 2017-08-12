İzmir'deki polis şiddeti ile ilgili Emniyet Müdürü'nden açıklama

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak ilçesinde "İki kadının darbedilmesi" olayına ilişkin, "Biz polis ve halk ilişkilerine çok önem veriyoruz. İzmir halkı ile ilişkilerimizin kimsenin yıpratmasına izin vermeyiz. Konu zaten adli mercilere intikal etti." dedi

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz soruşturma açıldığını belirterek, "Biz polis ve halk ilişkilerine çok önem veriyoruz. İzmir halkı ile ilişkilerimizin kimsenin yıpratmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.



Konunun adli mercilere intikal ettiğini anlatan Aşkın, "Kim hatalıysa, hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır." diye konuştu.



Olay



Konak ilçesi Alsancak Semtinde 10 Ağustos'ta gecesi, iki kadın, kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri motosikletli kişileri şikayet etmek isterken, kadınlardan biri polis tarafından darbedildi.



İki kadın, polisler ve kendilerini taciz ettiğini iddia ettiği motosikletli kişiler hakkında şikayetçi olurken, polisler de "saldırı ve hakaret ettikleri" gerekçesiyle kadınlar hakkında şikayette bulundu.





Güvenlik kamerası görüntüleri



Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.



Kayıtlarına göre, iki kadın, yolda bekleyen polislere bir şeyler söylüyor. Polislerden biri, kadınlardan birinin üzerine doğru yürüyerek, yüzüne vuruyor. Karşı koymaya çalışan kadın yere düşüyor. Çevrede toplanan kalabalık ise duruma müdahale ediyor.