İzmir'deki Romanlara iş makinesi eğitimi

İzmir’de yaşayan Romanlar, ‘İlle De Bir İş Olsun’ projesiyle AB’den hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında 100 Roman vatandaşa iş makinesi eğitimi verileceğini söyleyen İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, ‘İzmir'de yaklaşık 300 bin Roman vatandaşın yaşadığı tahmin ediliyor. Bu sayı İzmir'in toplam nüfusunun yüzde 13'üne tekabül ediyor. Romanlar da ülkemizin vatandaşı ve dolayısıyla da daha iyi şartlarda yaşama ve sosyal haklardan yararlanma hakkına sahip’ dedi

Ali Budak-

İzmir istihdam rakamında 100 bini yakaladı

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve işsizlik ve kalifiye eleman sorununun Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, ‘2017 yılında ülkemizde işsizlik oranı yüzde 13’e yükseldi. Ancak istihdam seferberliği ve teşvikler sayesinde işsizlik düşüş eğiliminde. İzmir ise işsizlik oranında rekor kırdı. En son 2016 yılında açıklanan rakamlara baktığımızda teşvik ve desteklerin istihdama yüzde 14 pozitif etki yaptığını görüyoruz. İş dünyası olarak istihdama da önemli bir katkı sağladık. İzmir istihdam rakamında 100 bini yakaladı. Ancak temel sorun daha fazla yatırım ve iş ortamının sağlanamaması. Bunun için ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretime dayalı büyümenin sağlanması gerekli’ diye konuştu.



‘İlle de Bir İş Olsun’ AB’den hibe aldı

İzmir’de yaklaşık 300 bin Roman vatandaş yaşadığının tahmin edildiğini belirten Güleç, şöyle devam etti: Bu sayı İzmir’in toplam nüfusunun yüzde 13’üne tekabül ediyor. Romanlar da ülkemizin vatandaşı dolayısıyla daha iyi şartlarda yaşama ve sosyal haklardan yararlanma hakkına sahipler. Bu nedenle kentimizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik elimizden geleni yapmaya çalışmalıyız. İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir’de yaşayan Romanlar için bir istihdam hareketi başlattı. 'İlle de Bir İş Olsun' başlığı ile oluşturulan proje, Avrupa Birliği hibe programından destek almaya hak kazandı. Bu proje sayesinde İzmir’de yaşayan 100 Roman vatandaşımız, 12 ay boyunca iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek. Projenin duyurulması ve kursiyerlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla meslek odaları, yerel yönetimler ve STK’lar ile ortak toplantılar düzenleniyor. Dilerim ki

‘İşveren, 770 liralık teşvikten yıl onuna kadar yararlansın’

Türkiye İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Zafer Şener ise bu projenin meslek eğitimine dönüştürülmesi konusunda gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini verdiklerini belirterek, ‘İŞKUR olarak taahhüt ediyorum. Diyorum ki; bu eğitimleri verdik, kursiyerler esas olarak iş başında eğitilmeli. Biz 3 aylık eğitim boyunca 54 lira cep harçlığını karşılayalım, genel sağlık sigortalarını biz ödeyelim. İşverenler istihdam seferberliği teşviklerinden yararlansın. 4’üncü aydan itibaren de kadroya aldıkları takdirde 770 liralık teşvikten yıl sonuna kadar yararlanma imkanı var’ dedi.

‘Müteahhitler iş makinesi operatörü ararken ille de roman olsun desin’ Verilen eğitim ardından alınacak iş makinesi ehliyetinin ücreti konusunda yardım istendiğini ifade eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şunları söyledi: Biz de İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'a başvurduk. Sadece sürücü belgelerinin masraflarını ödenmesi konusunda yardım istedik. Ancak onlar iş de temin etmek istediklerini söyledi. Ülkemizin en iyi müzisyenleri roman vatandaşlarımızın arasından çıkıyor. Bam telimize dokunan en iyi müzikler onlardan çıkıyor. Çok çalışarak yapıyorlar. Roman vatandaşlarımızın çok çalışkan olduğunu biliyorum. Ehliyetinizi aldınız işiniz de hazır çok şükür. Size çok önemli bir iş düşüyor. Bir müzisyen aranırken ille de roman olsun deniyor ya, öyle bir çalışın ki, müteahhitler iş makinesi operatörü ararken ille de roman olsun desin. Roman vatandaşların istihdamına yönelik gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği'nden 107 bin euro hibe alan ‘İlle De Bir İş Olsun’ projesinin tanıtım toplantısı İzmir Ticaret Odası meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdür Yardımcısı Zafer Şener ile kursiyerler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan ve işsizlik ve kalifiye eleman sorununun Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, ‘2017 yılında ülkemizde işsizlik oranı yüzde 13’e yükseldi. Ancak istihdam seferberliği ve teşvikler sayesinde işsizlik düşüş eğiliminde. İzmir ise işsizlik oranında rekor kırdı. En son 2016 yılında açıklanan rakamlara baktığımızda teşvik ve desteklerin istihdama yüzde 14 pozitif etki yaptığını görüyoruz. İş dünyası olarak istihdama da önemli bir katkı sağladık. İzmir istihdam rakamında 100 bini yakaladı. Ancak temel sorun daha fazla yatırım ve iş ortamının sağlanamaması. Bunun için ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretime dayalı büyümenin sağlanması gerekli’ diye konuştu.İzmir’de yaklaşık 300 bin Roman vatandaş yaşadığının tahmin edildiğini belirten Güleç, şöyle devam etti: Bu sayı İzmir’in toplam nüfusunun yüzde 13’üne tekabül ediyor. Romanlar da ülkemizin vatandaşı dolayısıyla daha iyi şartlarda yaşama ve sosyal haklardan yararlanma hakkına sahipler. Bu nedenle kentimizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik elimizden geleni yapmaya çalışmalıyız. İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir’de yaşayan Romanlar için bir istihdam hareketi başlattı. 'İlle de Bir İş Olsun' başlığı ile oluşturulan proje, Avrupa Birliği hibe programından destek almaya hak kazandı. Bu proje sayesinde İzmir’de yaşayan 100 Roman vatandaşımız, 12 ay boyunca iş makinesi operatörü olarak yetiştirilecek. Projenin duyurulması ve kursiyerlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla meslek odaları, yerel yönetimler ve STK’lar ile ortak toplantılar düzenleniyor. Dilerim ki eğitim ini tamamlayan kursiyerler iş hayatına kısa zamanda başlayarak kentimiz istihdamına katkı sağlar. Bu proje diğerlerine de örnek olur.Türkiye İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Zafer Şener ise bu projenin meslek eğitimine dönüştürülmesi konusunda gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini verdiklerini belirterek, ‘İŞKUR olarak taahhüt ediyorum. Diyorum ki; bu eğitimleri verdik, kursiyerler esas olarak iş başında eğitilmeli. Biz 3 aylık eğitim boyunca 54 lira cep harçlığını karşılayalım, genel sağlık sigortalarını biz ödeyelim. İşverenler istihdam seferberliği teşviklerinden yararlansın. 4’üncü aydan itibaren de kadroya aldıkları takdirde 770 liralık teşvikten yıl sonuna kadar yararlanma imkanı var’ dedi.Verilen eğitim ardından alınacak iş makinesi ehliyetinin ücreti konusunda yardım istendiğini ifade eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şunları söyledi: Biz de İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'a başvurduk. Sadece sürücü belgelerinin masraflarını ödenmesi konusunda yardım istedik. Ancak onlar iş de temin etmek istediklerini söyledi. Ülkemizin en iyi müzisyenleri roman vatandaşlarımızın arasından çıkıyor. Bam telimize dokunan en iyi müzikler onlardan çıkıyor. Çok çalışarak yapıyorlar. Roman vatandaşlarımızın çok çalışkan olduğunu biliyorum. Ehliyetinizi aldınız işiniz de hazır çok şükür. Size çok önemli bir iş düşüyor. Bir müzisyen aranırken ille de roman olsun deniyor ya, öyle bir çalışın ki, müteahhitler iş makinesi operatörü ararken ille de roman olsun desin.