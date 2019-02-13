İzmir'deki sağanak yağmurdan dolayı balkon çöktü

İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, balkonun çökmesi mahalle sakinlerinin korkmasına neden oldu

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi 1010 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Velit Özer ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin zemin katında bulunan balkon, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri ve Özer ailesi dışarıya çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, Özer ailesi durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Özer ailesinin yaşamış olduğu evde incelemelerde bulundu.

Bu arada olay anında evde olduklarını ifade eden Velit Özer, "Biz içerideydik, aniden bir gürültü geldi bomba sesi gibi, çıktık bir baktık duvar olduğu gibi aşağıya düşmüş. Birden bire oldu, o anda merdivenlerden bir çocuk iniyormuş aşağıya, tam aşağıdaki arabanın olduğu yere vardığında çökmüş" diye konuştu.