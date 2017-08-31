İzmir'deki saldırıdan ilk görüntüler!

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Servis aracındaki tahribat, patlamanın boyutunu ortaya koydu

İzmir Buca'da sabah saatlerinde bir cezaevi aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çöp konteynırına konulan bomba, aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olayın ilk görüntüleri de ortaya çıktı.









