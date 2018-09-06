İzmir'deki şarbon vakası iddialarının asılsız olduğu açıklandı

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Çiğli ilçesindeki süpermarkette kasaplık yapan bir kişinin şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı yolunda sosyal medyada yer alan ve hızla yayılan iddiaların doğru olmadığını söyledi

İzmir'deki şarbon vakası iddialarının asılsız olduğu açıklandı
06 Eylül 2018 Perşembe 13:30

Sosyal medyada paylaşılan, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir süpermarkette kasaplık yapan bir kişinin, şarbon şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, hastanenin acil servisinde de bununla ilgili önlemler alındığı ve birimin boşaltıldığı iddiaları hızla yayıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Salnur, sosyal medyadaki bu tür provokatif söylemlerle itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir olay söz konusu değildir. Ne şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırılan vardır ne de boşaltılan bir hastanemiz vardır" dedi.


Kaynak: DHA
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