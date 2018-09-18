İzmir'deki silahlı kavgada bir kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Turan Mahallesi'nde dün eğlence merkezinin çıkışındaki silahlı kavgada yaralanan, otomobille kaçtığı sırada trafik kazası geçiren Yücel Y, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yücel Y'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Turan Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin çıkışında dün gece otomobildeki Yücel Y. ile bir grubun birbirlerine silahla ateş açması sonucu A.A. (29), İ.A. (44), Y.Ö. ve Yücel Y. yaralanmıştı. Aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışan Yücel Y, yaklaşık 100 metre ileride kaza yapmış, yaralılar hastanelerde tedavi altına alınmıştı.