İzmir'deki su kesintisinde son durum ne?

İZSU ekipleri, Tahtalı Barajı isale hattındaki 2.2 metrelik dev boruda meydana gelen arızanın bir an önce giderilmesi için gece boyunca 35 kişilik ekiple aralıksız çalıştı. Betonarme borunun arızalı kısmı çıkarılarak yerine 6 metrelik çelik boru takıldı. Çelik borunun kaynak işlemleri devam ediyor

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’de 100 km’lik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan ve Buca, Karabağlar ve Gaziemir’de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün arızalı borunun olduğu noktayı kazarak boruyu çıkaran İZSU ekipleri, gece boyunca da 6 metre uzunluğundaki betonarme borudan çeliğe geçiş parçasını monte etti ve 10 kişilik kaynak ekibiyle 6 metrelik çelik borunun kaynağına başladı. Bir yandan kaynak devam ederken diğer yandan boru içinde kaplama işlemi yapıldığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bugün öğleden sonra çelik borunun alt tabanına mıcırla dolgu yaparak beton atılacağını, onun kurumasını bekledikten sonra kazılan yerin kapatılacağını belirtti.





Gece boyunca 35 kişilik bir ekiple görev yaptıklarını kaydeden yetkililer, ilan edilen 17 Mayıs saat 23.30’dan önce hatta suyu verebilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. İZSU, su kesintisinin yaşandığı bölgelerde tankerle su dağıtımını sürdürüyor.