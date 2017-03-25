İzmir'deki vahşi cinayetin sırrı çözüldü. Katil çok yakını çıktı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesi Hatay semtinde saklandığı evi belirledi. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö'yü (27) gözaltına alındı.Ü.Ş. ile Funda Gülmez, Çiğli'deki evi paylaşan G.K ve M.K'nın da gözaltına alındığı bildirildi.Ü. Ş.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti "Kıskançlık" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.Çiğli ilçesinde, 21 Mart'ta 25 yaşındaki Funda Gülmez bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde yaşadığı evin banyosunda yakınları tarafından bulunmuştu.