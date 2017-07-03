İzmir'deki yangından ilginç görüntü. İçten yanmış!

İzmir'in Menderes İlçesi'nde kırsal Deliömerli Mahallesi'nde başlayan, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çabayla 3'üncü gününde yayılması durdurulan yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çıkış nedeni araştırılan yangının başladığı gün kısa sürede yayılmasını değerlendiren Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, 10 kilometrelik alanın 2 saat içinde yandığını belirterek, bu durumun anormal şekilde geliştiğini dile getirdi

Yangın bölgesinde Üzmez'in incelemeleri sırasında çekilen bir görüntü ise, yangının hızla yayılma nedenlerini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir ağacın toprak altından uzanan kökünün yandığını ve ağacın gövdesinin içinden dışarıdan görünmeyecek şekilde ilerlediğini ortaya çıktı. Ağacın gövdesindeki yanan kısmın havadan yapılan müdahalede görülemediği belirten Üzmez, "Ağacın toprak altına uzayan kök kısmı yanarak ağacın gövdesine iç kısımdan tünel oluşturarak ulaşmış. Ağacın gövdesi iç kısımdan yanıyor. Havadan müdahale ettiğinizde bunu görme şansınız yok. Karadan arazinin yapısı gereği ulaşamayınca, bu alanın söndürüldüğünü zannediyorsunuz. Ancak gövdedeki yanan kısımdaki alevler diğer ağaçlara sıçrayıp yangının yayılmasına neden oluyor" dedi.



Vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaya davet eden Üzmez, mangal yaptıktan sonra ateşin düzgün söndürülmesi ve özellikle cam şişelerin ormanlara atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.