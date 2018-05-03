İzmir'deki yüzyıllık çınarlar işte böyle korunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında asırlık çınarların da bulunduğu 50 tescilli ağacı koruma altına alıyor. Geçen yıl 50 anıt ağacı daha yok olma tehdidinden kurtaran Büyükşehir Belediyesi, gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakıyor

Geçen sene Konak, Bergama, Bornova, Karabağlar, Buca, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Foça ve Beydağ’da bulunan 50 adet asırlık çınar ağacının koruma altına alarak bakımını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Gaziemir, Ödemiş, Torbalı, Dikili, Foça, Karabağlar, Bornova, Kemalpaşa, Urla, Bayındır, Beydağ, Selçuk, Seferihisar ve Menemen’deki 50 tescilli ağacı daha koruma listesine aldı.

Yıllara meydan okuyan çınar, meşe ve menengiçleri zararlı bakterilerden arındırarak çürüyen kısımlarını özel ilaçlarla tedavi eden ve böcek tahribatına maruz kalan alanları özel macun ile kapatan uzman ekip, bu özel ağaçları "gençleşme operasyonu" ile çok daha uzun yaşatıyor. Anıt niteliği taşıyan ağaçların bakım ve restorasyon işinin asıl amacının çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi ekipleri, tehlike arz eden kısımların da güvenilir hale getirilmesiyle ağaç ömrünü uzatıyor.

Hangi işlemler uygulanıyor?

Kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve bakıma muhtaç bir duruma gelen 200–600 yıllık ulu çınarlara müdahalede, önce böceklerin yarattığı tahribatı temizleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gövdelerdeki ölmüş dokuları ortadan kaldırıp canlı dokuya ulaşmak için kazma işlemi yapıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi, çürük ve ölü dokular temizleniyor, bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor.

Bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağaç sterilize edildikten sonra, kuruyan dalları budanarak bakımı yapılıyor ve gübreleme işlemi gerçekleştiriliyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için, her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamalarının yapılması gerekiyor.

Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda temel budamalar da yapan uzman ekip, rüzgardan sıkıntı yaşayacak dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkılma ya da çürüme tehdidi altındaki asırlık çınarların gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılmasını sağlıyor.