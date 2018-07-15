İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşü

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle '15 Temmuz şehitlerini anma ve demokrasi yürüyüşü' düzenledi

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, akademisyenler ve aileleri katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, günün anısına Atatürk Anıtı'a çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açıklama yapan Tunçsiper, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçerek, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak darbe girişiminde bulundular. Milletimiz ağır ve acı kayıplara uğramış, 249 şehit, 2196 gazimiz ve sayısız vatandaşımızla darbe girişimi bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da yaşanan ülkemize yönelik hain girişim ilk değildir. Bu ihanetin değişik hallerini tarihin çeşitli dönemlerinde de gördük. Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça tüm çabaları boşa çıkmaya devam edeceğiz. Dünya var oldukça bu ülke yaşamaya, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek" dedi.