İzmir'den Akşener'e 20 bin imza

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için başlatılan imza kampanyasının büyük başarı ve kararlılıkla devam ettiğini ve partinin İstanbul Bağcılar ilçe başkanlığının imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı da kınadığını belirten Doğruyol, 'Demokratik hakka bir saldırı yaşandı. Parti olarak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Türkiye genelinde Akşener'e verilen imza sayısında 200 bin geçildi. İzmir'de ise 20 bini geçtik. Bu da hem Türkiye'de hem de İzmir de İYİ Parti'ye olan desteği gösteriyor' dedi

Ali Budak- 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan imza kampanyasına destek veren ve partililerle birlikte çalışmalara katılan İYİ Parti İzmir milletvekili aday adayı Ahmet Doğruyol, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de Akşener'e olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, 'Toplumun farklı kesimleri İYİ Parti'de birleşti. Vatandaşlarımızın İYİ Parti'ye olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Bu süreçteki çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

İzmirlilerden 20 bin imza

İYİ Parti'ye, İzmir'de olan ilginin sürekli arttığına dikkat çeken Doğruyol, 'Vatandaş, partimiz ve Genel Başkanımızın ortaya koyduğu duruşu benimsedi. Sokağa çıktığımda, vatandaşlarla konuştuğumda İYİ Parti'nin oluşturduğu heyecana tanık oluyorum. İzmirliler İYİ Parti'yi yenilik, değişim ve sorunların çözüm adresi olarak görüyor. Bu noktada biz de İYİ Parti'yi önümüzdeki seçimde birinci parti yapmak için üzerimize düşeni yapacağız. Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı yapmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Parti üyelerimizle birlik ve dayanışma içinde çalışıyoruz. İzmir'de 20 bin imzayı geçtik. Türkiye genelinde ise 200 bin imzaya ulaşıldı. Bu ülke vatandaşlarının da İYİ Parti'ye olan inancını gösteriyor' diye konuştu.

Tuzağa düşmeyeceğiz

İYİ Parti İstanbul Bağcılar İlçe Başkanlığı'nın imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı da kınayan Doğruyol, şöyle konuştu: Bu demokratik bir haktır. Toplumda gerginlik oluşturacak politikalardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü seçim ortamını germek, insanlarda korku yaratmak isteyenler asla amacına ulaşamayacak. Yapılan saldırı, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldı. Herkes, insanların fikirlerine ve inançlarına saygı duymalı. Gerginlik ortamı ülkemize ve vatandaşımıza zarar verir. Biz dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. İYİ Parti olarak da bu tür tuzaklara düşmeyeceğiz.