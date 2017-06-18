İzmir'den başlayan adalet yürüyüşü Manisa'da devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan yola çıktığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek için CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan yürüyüş ikinci günde, yaklaşık 400 kinin katılımıyla Manisa'da sürdü

Manisa'da partililer tarafından karşılanan kalabalık, kent merkezinde sloganlar eşliğinde yaklaşık 5 kilometre yürüdü. Yürüşe destek veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerler için adalet istedi.



CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası verilip, tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ'lu, geçen 15 Haziran'da Ankara'daki Güvenpark'tan 'Adalet yürüyüşü' başlattı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan ilçe başkanları toplantısında da bu yürüyüşe destek kararı alındı.



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer, dün saat 10.00'da Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başladı. CHP'liler, dün ilk etabı Bornova ilçesi çıkışında tamamladı. CHP'li yaklaşık 400 kişilik grup, bu sabah da araçlarla Manisa'ya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve beraberindekiler, Manisa girişinde CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul tarafından karşılandı. Buradan Sultan Camisi önüne geçilip, Manisa'daki partililerle biraraya gelindi. Ellerinde sadece 'Adalet' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, 'Yaşasın adalet', 'Vekiller içeride, damatlar dışarıda' sloganları attı. Grup daha sonra hep birlikte yürüyüşe geçti. 5 kilometrelik yürüyüş sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.



MANİSA'DAKİ PARTİLİLER DE DESTEK VERDİ



Kalabalık, ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyüp, burada basın açıklaması yaptı. Burada, konuşan CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiklerini belirtip, İstanbul'a kadar yürüneceğini söyledi.



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise "Halkın oylarıyla seçilmiş bir parlamenter, yurtseverliğiyle tescilli bir kardeşimiz, haksız bir şekilde mahkeme kararıyla tutuklanmıştır. Gençlerimiz, aydınlarımız, öğretim üyelerimiz gereksiz, anlamsız yere tutuklanmaktadırlar. Bunlar hukuksuzluğun göstergesidir. Artık adaletin mülkün temeli olmadığının tescilidir. Hukuksuzluklar çok ciddi boyuta ulaşmıştır" diye konuştu.



ZEHİRLENEN ASKERLER DE GÜNDEME GELDİ



Meydandaki basın açıklamasında, dün gece Manisa'da yaşanan çok sayıda askerin akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmaları da gündeme geldi. Bu ülkede adalete herkesin ihtiyacı olduğunu belirten CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "En son dün (cumartesi) gece Manisa'da askeri kışlada yandaş bir yemek firmasının verdiği yemekten zehirlenen askerlerimiz için adalet istiyoruz. Yandaş Rota Şirketi'nin Manisa'daki yetkilileri gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanı 23 Mayıs'tan sonra yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen ilk defa Manisa'ya geldi. İnfial sonucunda çok geç olarak Manisa'ya geldi. Genelkurmay Başkanı bu ülkede önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve manevi kızı Afet İnan'a ağza alınmayacak hakaretler yapan yazarı hastanede ziyaret edip, ona geçmiş olsun demesine rağmen, zahmet edip Manisa'daki askerler için bir ziyaret yapmamıştır. Asgari ücretli, gariban yemek şirketi çalışanlarının gözaltına alınmış olması bizim için yeterli değildir. Ne zaman yandaş şirketin ortakları tutuklanıp hukuka teslim edilir, Milli Savunma Bakanı istifa eder, ancak o zaman adalet gerçekleşir" dedi.



Açıklamaların ardından partililer hep birlikte meydanda bir süre oturdu. Daha sonra partililer, yürüyüşlerinin diğer etabı olan Saruhanlı'ya gitmek üzere araçlarının beklediği 19 Mayıs Stadyumu önüne yürüdü. CHP'liler yarın saat 10.00'da yürüyüşe Saruhanlı'dan başlayarak devam edecek.

Kaynak: