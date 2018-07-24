İzmir'den bir tarım başarısı daha...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalı kalkındırmak ve kente göçü önlemek için yürüttüğü projeler, her geçen gün yeni bir başarı öyküsü yaratıyor. Kirazlı kadınların evlerinde başladıkları istiridye mantarı üretimini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kurduğu "Üretim Tesisi" ile önlerine çok daha büyük hedefler koydu. Ortaya çıkan başarılı model, Mardinli kadınlar için bile umut oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği eğitim ve desteklerle evlerinin bir bölümünde istiridye mantarı üretimine başlayan Kirazlı kadınlar, iş dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İlk etapta evin ufak tefek masraflarını karşılayabilmek için yola çıkan üretici kadınlar, kurdukları kooperatife yurtdışından bile talep gelmeye başlayınca hedef büyüttü. Geçtiğimiz aylarda ilçeyi ve kooperatifi ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan alınan "üretim tesisi" sözüyle artan motivasyon, Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanma aşamasına getirdiği "İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezi" ile tavan yaptı.

Soğuk hava deposu da var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 3 ay önce ilçeye yaptığı ziyarette, kurulacak üretim tesisi konusunda kendisinden destek isteyen kadınlara, "Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki, siz istekli olun" demişti. Başkan'ın destek sözü kısa sürede hayata geçti.

Kiraz'daki eski mezbaha binasını bu girişimci kadınlar için mantar tesisine dönüştürmeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle ilçe ekonomisi için yeni bir yol da çizmiş oldu. Atıl durumdaki eski mezbaha binasını baştan aşağı yenileyen İzmir'in yerel yönetimi, tüm tesisatı elden geçirdi; üretim için gereken raf ve ışık sistemlerini kurdu. Soğuk hava deposuna motor takıldı. Böylelikle kullanılmayan harap bina, modern bir üretim tesisine dönüştürüldü.

Kooperatif kurulunca işler büyüdü

İstiridye mantarı üretme fikri, ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu arayan Kirazlı kadınların Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki "Yerel Hizmetler Müdürlüğü" ile temasa geçmesinin ardından oluştu. Tarım yapabilecek geniş arazileri, birikmiş sermayeleri yoktu. Bu nedenle kendilerine sunulan seçenekler arasından istiridye mantarı üretimine yönelmeyi tercih ettiler. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Kiraz Yerel Hizmetler Müdürlüğü ve Kiraz Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "İstiridye Mantarı Yetiştirme Eğitimi" başladı. Eğitimde aldıkları bilgiler doğrultusunda evlerin karanlık odalarında, depolarında, ahırlarında, kısacası bulabildikleri her uygun ortamda ilk tohumlar ekildi. Heyecan ve sabırla beklemeye başladılar ektikleri umut tohumlarının yeşermesini. Sonuç bekledik lerinden de iyiydi. İlk ürünlerini kısa sürede pazarlarda satarak gelire dönüştürdüler. Başlangıçta aile bütçesine küçük bir katkı sağlayacak miktarda üretim yapsalar da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun önerisi doğrultusunda kurdukları "Kırköy Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" ile yeni ve daha büyük hedeflere yelken açtılar.

Aziz Başkan sayesinde..

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği yolda kendilerinden emin adımlarla yürüyen Kirazlı kadınlar, Başkan Aziz Kocaoğlu’na teşekkürler ederek duygularını şöyle paylaştr:

Güler Özen (Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı): "Kooperatifimizi ilk kurma aşamasında çok zorluk yaşadık. Hepimiz tarlaya gittik, oradan para kazandık. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız paralarla kooperatifi kurduk. Kirazlı kadınlar olarak yılmadık, hep birlikte başarı yollarını yürüdük. Aziz Başkanımız geldi bizlerin taleplerini dinledi. ‘Üretim yerlerine, satış yerlerine ihtiyacımız var’, dedik. Biz sıfırdan başladık ve Aziz Başkan bize sahip çıktı. O hep kadınların emeğinin yanındaydı ve üretim tesisini de hayata geçirerek yanımızda olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi.”

Kiraz bizi konuşuyor

Pınar Kandemir (Üretici): “Kamu yönetimi öğrencisiyim. Kiraz’da kadınların hiçbir iş olanağı yoktu. Ancak Aziz Başkanımız sayesinde bir işimiz oldu. Ben kooperatifin en genç üyesiyim. En başta istiridye mantarını evlerde yetiştiriyorduk. Kooperatifin kurulmasıyla üretimi daha da arttırdık. Kiraz'ın pazarında ürünlerimizi sattık. Sonradan işimiz genişledi, Ödemiş pazarına da taşındık. Adımızı herkes duydu, artık taleplere yetişemiyoruz. İlk başta herkes 'Olmaz, bu işten bir şey çıkmaz' diyordu. Şimdi ise bize gelip ‘İstiridye mantarını nasıl üretebilirim, kooperatife nasıl kaydolabilirim?’ diye soruyorlar. Tüm bunları başarmamız birbirimize güvenmemizin sayesinde.. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yerel Hizmetler Müdürlüğü'nün destekleri sayesinde.. Aziz Başkan bize bir umut ışığı oldu. Biz de kadınların neler yapabileceğini gösterdik. Sıfırdan başladık, şimdi Kiraz bizi konuşuyor.”

Mardin'den bile geldiler

Şehriban Palaz (Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı): “İstiridye mantarı Kiraz'da hiç tanınmayan bir üründü, şimdi ise Kirazlı kadınların umut ışığı oldu. Birlik beraberlik içinde güvenerek, inanarak bir yola çıktık. Adımız sadece Kiraz ve Kırköy'le sınırlı kalmadı. Civar köylerimizden, mahallelerimizden istiridye mantarını üretmek isteyen herkes bize geliyor. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Şu an abartısız 100- 150 kişi mantar sezonunu bekliyor. Kadınlarımız istiridye mantarını üretirken emeğini, özverisini hatta sevgisini ortaya koyuyor. Öyle ki, mantarların poşetlerine isim veren dahi var. Sloganımız şu; 'Bütün kadınlar el ele verelim.' Her eve bir mantarhane kuralım ve herke s ev ekonomisine katkıda bulunsun. Çoluğuna çocuğuna destek olsun. Daha iyi yetiştirsin. Ülke ekonomisine de katkısı olsun. İstiridye mantarı artık Kiraz'ın öne çıkan bir ürünü, hatta Kırköy Kooperatifi olarak değil, mantar köyü olarak lanse ediliyoruz. Bizi artık herkes o şekilde tanımaya başladı. Dışarıdan gelenlerin ilgi odağı olduk. Balıkesir'den, Torbalı'dan, Tire'den, Bayındır'dan, Mardin'den ekipler gelip orada kadınlara yönelik bu çalışmayı yapmak istiyorlar. Kiraz'dan herkese örnek olduk. İnşallah daha da genişleyerek çok daha büyük bir aile olacağız.”