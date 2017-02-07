İzmir depreme ne kadar hazır? İşte Büyükşehir'in açıklaması

Depreme ve deprem sonrasına ilişkin hazırlık ve tedbirler Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sorumluluğunda yürütülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu konuda kendi payına yaptıklarını anlattı

Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesi iki gündür beşik gibi sallanıyor. Bölgede meydana gelen depremler İzmir'de de hissediliyor. Peki, birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir olası bir depreme hazır mı? Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Sözcü'ye bir açıklama yaptı. Büyükşehir, deprem önlemi olarak yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Karabağlar'da başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları hatırlatıldı, diğer bölgelerde de uzlaşma aranarak başlayacak çalışmalar konusunda açıklama yapıldı.



Merkez üssü Çanakkale- Ayvacık olan ve Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de de hissedilen depremler gözleri bu kente çevirdi. Kentin birinci derece deprem kuşağında yer almasından hareketle çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, SÖZCÜ’ye yaptığı yazılı açıklamada, imardan kentsel dönüşüme, körfezdeki hareketliliğin bilimsel takibinden, arama-kurtarmaya kadar pek çok alanda yürüttüğü deprem ve sonrasına ilişkin çalışmalarını anlattı. Kentsel dönüşüm uygulamalarını İzmir geneline yaymayı hedeflediğini kaydeden Büyükşehir Belediyesi, 1/25.000 ölçekli plan ile kent bütününde 4 bin 700 hektarlık “Sağlıklaştırma-Yenileme Program Alanları”nı belirlediğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında, Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları için milat olarak tanımlanan Karabağlar Uzundere ve Yurtoğlu Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ardından, bugüne kadar, Kadifekale, Gürçeşme, Yeşildere, Örnekköy, Ege Mahallesi, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı, Ballıkuyu, Aktepe-Emrez, Güzeltepe mahallelerinde hak sahipleri ile uzlaşma aranarak proje çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.



ENGELLİLER DE UNUTULMADI



Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Toros'ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'nde elde edilen verilerin, Türkiye'nin en büyük sivil fiber optik ağı ile taşındığı bilgisi de verildi. İlk toplanma alanlarından, helikopter pistlerine, ecza depolarından, yangın vanalarına kadar binlerce adresin yüklendiği teknolojik alt yapının, kurtarma ekiplerinin hangi güzergahları kullanarak, hangi binalara en hızlı şekilde gitmesi gerektiğini gösteriyor. Yedekli sistemde 30 bin engellinin adresi kayıtları da yer aldığı bildirildi.





İTFAİYE EKİPLERİ DE DEPREME HAZIR



Diğer yandan, İzmir İtfaiyesi’ne bağlı olarak acil kurtarma ve sağlık hizmeti vermek amacı ile 2000 yılında kurulan AKS 110, acil durumlarda 14 AKS istasyonu, 62 paramedik, 100 kurtarma personeli ile arama, kurtarma ve sağlık hizmeti verildiği vurgulandı. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın seyyar iletişim ve komuta kontrol aracının, olası bir afet durumunda herhangi bir bölgeden canlı olarak görüntü aktarılması için kullanılabildiği belirtildi.



TÜM KÖRFEZ TAKİP ALTINDA



Açıklamada, “Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte RADIUS (Deprem Master Planı) projesi hazırlandı. Urla'dan başlayarak Körfez'i çevreleyen bölgeye 21 adet deprem kayıt istasyonu konuldu ve bu istasyonlar sayesinde zemindeki deprem hareketliliği izlendi.



Büyükşehir'in yapacağı imar revizyonları ve kentsel dönüşüm planlamaları ile yeni imara açılacak alanlardaki çalışmalarda ve alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesinde bu verileri kullanabilecek” denildi. Belediye, İzmir'deki “mevcut yapı stoğu envanteri”ni ortaya çıkarmak için Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte bir çalışma hazırlandığını bildirdi. Açıklamada, “Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile birlikte İzmir iç ve orta körfezinin batimetrik ve sismik özelliklerinin ortaya çıkarılması ile İzmir Körfezi'ndeki akıntı sisteminin incelenmesi ve modellenmesi projesi” hazırlandı. Mayıs 2009'da imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen araştırmalar, körfezin akıntı sisteminden, batimetrik (derinlik) özeliklerine, jeolojik ve deniz tabanı morfolojisinin ölçülmesiyle aktif tektonik hareketlerinin tespit edilmesinden sıcak su çıkışlarına kadar pek çok veriyi ortaya koydu” bilgisi verildi.



TÜRKİYE’NİN YÜKSEK YAPILAR YÖNETMELİĞİ HAZIRLANDI



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni imara açılan alanların jeolojik, jeoteknik etüt raporları çıkarıldığını da duyurdu. Bu doğrultuda İmar Yönetmeliği'nin yanı sıra Türkiye'de ilk defa Yüksek Yapılar Yönetmeliği İzmir’de hazırlandı.



BİLGİLER TEK HAVUZDA TOPLANACAK



“Coğrafi Bilgi Sistemleri” projesine bağlı olarak bilgisayar programı yardımıyla, ruhsatsız yapılar için ilçe belediyelerce yürütülen işlemler izleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı içerisindeki ilçelerle “İzmir Kent Bilgi Sistemleri” protokolü imzalayarak, imar, altyapı ve emlak vergisi çalışmalarında mülkiyet, adres, harita ve imar bilgilerinin tek havuzda toplanmasının önünü açtı.



KOCAOĞLU : BİLİMSEL ÖNLEMLER ALIYORUZ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Depremden sonra değil, öncesinde önlem almak gerekir. Biz de üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleri ile bu konuya önemle eğiliyoruz. Hem araştırma projelerini destekliyor hem de bu çerçevede ortaya çıkan verileri titizlikle değerlendirerek bilimin, aklın rehberliğinde yapılması gereken neyse onu yapıyoruz. Aynı zamanda kentsel dönüşüm çalışmalarına da büyük önem veriyoruz” dedi.