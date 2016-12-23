İzmir, devrim şehitlerini andı

Menemen’de 86 yıl önce meydana gelen ayaklanmada hayatlarını kaybeden devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile arkadaşları, Yıldıztepe’de düzenlenen törenle anıldı

Menemen ilçesinde 86 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada, Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldıztepe’de düzenlenen törenle anıldı. Kubilay Anıtı’na çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışıyla başlayan törende İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr.Türkegül Kocaoğlu, İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Atilla Sertel, Mustafa Balbay, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur ve Şehit Asteğmen Kubilay’ın ailesi de hazı r bulundu.



Törende, Topçu Üsteğmen Hüseyin Alkan Üner, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajını okudu. Mesajda, “23 Aralık 1930'da Atatürk ilke ve devrimleri uğruna canlarını veren Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i rahmetle anıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizin simgesi olan tüm şehitlerimiz gibi Kubilay ve arkadaşları da Türkiye Cumhuriyeti'nin gönlünde ebedi yerlerini almıştır. Milletimizin birlik, beraberlik ve fedakarlıkları sayesinde, ülkemizin bütünlüğüne kastedenler hüsrana uğratılacaktır. Sonsuza kadar yaşatmaya ant içtiğimiz tüm değerlerimiz, şanlı ordumuzun omuzlarında bir nişan olarak yerini almıştır. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bekası için 15 Temmuz da dahil olmak üzere bugüne kadar şehitlik mertebesine ulaşmı ş tüm polis, asker, güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz” sözlerine yer verildi.



Menemen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Ayhan Emre Korkut ve Eray Küçük okuduğu şiirlerden sonra, Anıt Özel Defteri imzalandı. Katılımcıların hep birlikte anı fotoğrafı çektirmesinin ardından Yıldıztepe’deki şehitliğe geçildi ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören sonrasında, meydanda bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar birlikte “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü”ne katıldı. Katılımcılar, daha sonra hep birlikte saygı duruşunda bulundu; İstiklal Marşı'nın ardından anıta ve şehitliğe karanfil bırakıldı.





Cumhuriyet için koşacaklar



Öte yandan, Devrim şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.su düzenlenen “Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu”nun tarihi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir programları nedeniyle 24 Aralık Cumartesi olarak revize edilmişti. Ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek ve 4 farklı kategoride düzenlenen koşunun startı saat 10.00’da verilecek. 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı’ndan başlayarak Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek.