İzmir Doğalgaz çalışanları için yangın eğitimi

İzmir'in doğalgaz dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz, saha ve ofis personeline Temel Yangın Güvenliği eğitimi verdi. 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen eğitim İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şubesi eğitmenleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak 2 aşamada verildi

Doğalgazın güvenli ve verimli kullanımıyla ilgili çalışmalarını çeşitli platformlarda sürdüren İzmir Doğalgaz, personelinin teknik ve kişisel gelişimine katkıda bulunak üzere yıllık planlı eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor. Eğitin sürecinin bir parçası olarak planlanan Temel Yangın Güvenliği eğitimi İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü eğitim salonunda tüm personelin gruplar halinde katılımıyla gerçekleştirildi.



2 aşamalı çalışma



İki aşamalı eğitimin birinci bölümde; temel yanma ve yangın bilgisi, personelin çevresindeki yangın risklerini tanıyarak gerekli yangın güvenlik önlemlerini almasını sağlamayı, yangın anında doğru davranış biçimlerini göstermeyi, tahliye olurken dikkat edilecek hususları göstermeyi, acil durum ekiplerinin görevlerinin bilinmesini sağlamayı, portatif yangın söndürücü cihazların kullanılmasını öğretmeyi, başlangıç yangınlarına müdahale edebilme becerisini kazandırma hedeflendi.

İkinci aşamada ise her gruba tahliye tatbikatı ve yangın söndürme tatbikatı yaptırılarak acil durumlarda davranış biçimi ile ilgili farkındalık kazandırmaya yönelik uygulamalar yapıldı.





