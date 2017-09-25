İzmir, Dünya İtfaiye Şampiyonası'na hazır!

İzmirliler, Çarşamba gününden itibaren Dünya İtfaiye Şampiyonası'nın kıyasıya rekabetine tanık olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek müsabakalar Kültürpark ve Atatürk Stadı'nda yapılacak

İzmir, bu yılki “İtfaiye Haftası” etkinliklerine farklı bir heyecanla hazırlandı. Hafta ile eş zamanlı olarak düzenlenen "Dünya İtfaiye Şampiyonası"na ev sahipliği yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, yarışlar öncesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende buluştu. Atatürk Anıtı'na çelenk koyularak başlayan İtfaiye Haftası etkinliklerinin en önemli ayağını oluşturan Dünya Şampiyonası'nın ay-yıldızlı ekibi, tören sırasında tüm dikkatleri üzerine çekti. İzmirli itfaiyeciler, Çarşamba günü başlayacak zorlu şampiyonada İzmirlilerin desteğine ve motivasyona büyük ihtiyaç duyduklarını söyledi.





16 ülke yarışacak



16 ülkeden 260 itfaiyecinin mücadele edeceği Dünya İtfaiye Şampiyonası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni temsilen 20 yarışmacı madalya kovalayacak. Zorlu etaplardan oluşacak şampiyonaya Türkiye'nin dışında Avusturya, Belarus, Bulgaristan, İran, Rusya Federasyonu, Slovakya, Özbekistan, Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan, Güney Kore, Letonya, Moğolistan, Çek Cumhuriyeti ve Moldova itfaiyecileri katılacak.



Şampiyonayı izlemek isteyenler www.firesportsizmir2017.org adresinden detaylı bilgi edinebilecek.



27 Eylül Çarşamba günü başlayıp 1 Ekim Pazar günü sona erecek yarışlarda itfaiyeciler şu 4 etapta yarışacak:



Kule tırmanma

100 metre kadınlar ve erkekler yarışı

1. Ev geçme

2. Denge üzerinden geçme

3. 2 metre engel üzerinden atlama

4. 18 cm. genişliğinde 8 metre üzerinden hortumlarla geçme

5. Yanan tavayı söndürme

4*100 metre kadınlar ve erkekler yarışı

motopomp kadınlar ve erkekler yarışı.