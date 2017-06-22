İzmir'e 104 metrelik yangın merdiveni

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüksek yapılardaki yangın ve kurtarma faaliyetleri için 2.4 milyon Euro'ya 104 metrelik yangın merdiveni satın aldı. 60 ton ağırlığındaki aracın gövdesi 360 derece dönebiliyor. Aracın tüm hareketleri ana kumanda merkezinden kontrol edilebiliyor. Kırılmalı merdiven sayesinde dar sokaklarda yatay olarak çalışabiliyor

Büyükşehir Belediyesi, bina yükseklilerinin artması üzerine araç filosuna 104 metre uzunluğundaki yangın merdivenini dahil ederken yüksek yapılardaki olası yangın ve kurtarma faaliyetlerine daha çabuk müdahale olanağına sahip olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, Alsancak Liman arkası ile Bayraklı Turan arasındaki 550 hektarlık bölgenin 'Yeni Kent Merkezi' olarak planlanmasının ardından buralarda gökdelenlerin yükselmeye başladığına dikkat çekti. Derse, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin ilk ve tek en uzun merdivenli itfaiye aracını Bayraklı İtfaiye Grubumuzda konuşlandırdık. 60 ton yüke sahip merdivenli itfaiye aracıyla gittiğimizde, ilk iş olarak hızla Lotsel ölçüm cihazıyla yeraltı, kanalizasyon, elektrik, su, internet ve doğalgaz altyapıları ve yumuşak zemin bilgilerini elde ediyoruz. Bu bilgiler sayesinde aracımızı kaza riskinden uzak sağlam bir zeminde konuşlandırıyoruz."



İZMİRLİLER'E UYARI



Derse, araç üzerinde hidrolik ve su basınç sistemiyle çalışan kırıcı ve delici aletin bulunduğunu, bunun peş peşe seri darbelerle sac veya camı kırarak yangına hızlı müdahale etmelerini sağladıklarını ifade ederken, " Bu aracın en önemli özelliklerinden biri de kurtarma tüneli. Belirli bir noktadan sonra tüneli araca bağlayıp kazazedeleri bulundukları konumdan hızlıca aşağıya indirebilmeyi sağlıyor" diye konuştu.



Yangın söndürme başta olmak üzere arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak 104 metrelik hidrolik itfaiye aracı, 17.5 metre uzunluğunda, 2.5 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde. 2.5 milyon Euroluk aracın 'şnorkel' olarak adlandırılan gövdesi 360 derece dönebiliyor. Kurtarma sepeti gerektiğinde yerden en yüksek nokta olan 104 metreye 6 dakika içinde çıkabiliyor. Hareketleri, kablosuz ve telsiz bağlantılı olarak ana kumanda merkezinden kontrol edilebilen araçta, olay yerinin gözlemi için uzaktan kumandalı video kamera bulunuyor. Araç ulaşılması zor, dar sokaklarda 70 metreden sonra yatay olarak da çalışabiliyor.



DIŞ CEPHE MALZEMELERİNE DİKKAT



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Seher Ruken Doğan ise, özellikle Bayraklı ve Turan arasında yükselen yapıların yangın güvenliği konusuna dikkat çekti. Doğan, şöyle dedi;



"2015 yılında, dünyada görülen yüksek yapı yangınlarının raporları incelenerek İtfaiye Yönetmeliği revize edildi. Dış cephe kaplamalarında zor yanıcı maddelerin, TSE standartlarına uygun, A2 sınıfı malzemelerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Biz de yaptığımız denetimlerde yönetmeliğe uyup uymadığına dikkat ediyoruz. Ülkemizde en çok görülen yanlışlıklardan bir tanesi, alüminyum panel kompozit kaplamaları. Bu dış cephe kaplamalarının içerisinde tehlikeli yanıcı malzeme bulunuyor. Bu malzemelerin yerine zor yanıcı A2 sınıfı malzemeler kullanılmalıdır. Bina içerisinde de tüm tedbirlerin alınması gerek. Özellikle su söndürme sistemlerinin dış cephelere en çok 1.5 metre mesafede olması, 2 metre aralıklarla su söndürme ve yağmurlama başlıklarının ilave edilmesi gerek. Yüksek binaların çevresinin ve vanaların çevresinin açık tutulması sağlanmalı çünkü, kaza geliyorum demez."

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