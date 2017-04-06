İzmir'e 195.5 milyon TL'lik yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, aralarında İzmir’de de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 1 milyar 800 milyon TL yatırım bedelli 101 tesisi hizmete açtı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Atatürk Voleybol Vestel Venüs Arena'da yapılan törende bakanlığın kentlerde 1 milyar 800 milyon liralık maliyetle yaptığı 26 adet baraj, 40 adet sulama tesisi, adet 6 gölet ve sulaması, 3 adet içme suyu tesisi, 24 adet taşkın koruma tesisi, 49 adet bal ormanı, 5 adet şehir ormanı, 29 adet mesire yeri, 1 adet botanik bahçesi, 65 adet yangın havuzu, 11 adet yangın kulesi, 27 adet yangın ilk müdahale ekip binası ve 16 adet toplu koruma ekip binası hizmete alındı. Bu yatırımlarla Türkiye'de 613 bin dekar arazi zirai sulamaya açıldı, yılda 40 milyon metreküp içme suyu temin edildi ve Türkiye'nin su haznesi kapasitesi de 243 milyon metreküp oldu. İzmir’de hizmete alınan eserlerin toplam yatırım bedelinin 195.5 milyon TL olduğu açıklandı. İzmir’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı 7 adet tesis de bu açılış merasimi ile hizmete alındı. Hizmete alınan DSİ’ye ait eserler baraj, sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluştu. DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile İzmir’de 123 bin 870 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacağı, 2 milyon metreküp içme suyu temin edileceği ve 9 milyon 200 bin metreküp su depolanacağı ayrıca 3 yerleşim yerinin taşkın zararlarından korunacağı bildirildi.

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