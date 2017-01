İzmir'e 2017 yılında 25 bin ağaç dikilecek

2017 yılında 25 bin ağaç ve 6 milyondan fazla bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente 13 yılda 1.6 milyon ağaç, 54 milyon da bitki dikti. Kentte bakımı yapılan yeşil alan miktarı 15 milyon metrekareyi aştı. Filosundaki her bir araç için 12 ağaç dikmeye başlayan Büyükşehir, bu yıl Menemen ve Aliağa’da 750 bin metrekarelik alanda 3 yeni kent ormanı daha oluşturacak

Kentin daha yeşil bir dokuya kavuşması için başta İnciraltı ve Sasalı olmak üzere farklı noktalarda kent ormanları oluşturan, Kadifekale örneğinde olduğu gibi kent merkezinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘yeşil seferberliği’nde 13 yılda 54 milyon bitkiyi toprakla buluştururken, 1 milyon 612 bin adet de ağaç dikimi gerçekleştirdi.



Belediye, her aracı için 12 ağaç dikiyor



Daha yeşil bir kent ve daha temiz bir hava için eyleme geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl yeni bir uygulamaya daha imza atarak filosundaki her bir araç ve iş makinesine karşılık 12 ağaç dikimi projesi başlattı. “Karbon Ayak İzi Projesi” kapsamında ilk etapta 6 bin adet ağaç dikildi. 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerindeki 4 bin 566 araç ve iş makinesi için toplam 54 bin 792 adet ağaç dikilmesi hedefleniyor.



Kent ormanları büyüyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece Portakal Vadisi, Adatepe, Emek Mahallesi, Evka 1, Kadifekale, Yeşildere, Asarlık, Erzene Mahallesi, Balatçık, Ayrancılar, Egekent, Seyrek, Ulukent, Bademler, Yelki, Uzundere, Sasalı, Aliağa Kalabak, Bornova Karaçam, Kırıklar ve Gaziemir Evka-7’de 5 milyon metrekareden fazla alanda oluşturulan kent ormanları ve hafriyat depolama sahalarına 275 bin adet ağaç ve çalı bitkisi dikti. Şehir merkezi ve yakın çevresinde on binlerce fidanın dikimiyle oluşturulan kent ormanları, İzmirliler için alternatif dinlenme alanlarına dönüşerek büyük rağbet gördü. 201 6 yılında 188 bin metrekare alana sahip Bornova Gökdere Hafriyat Depolama Sahası’nın ağaçlandırılması çalışmaları başladı. Toplam 18 bin 200 fidandan 4 bininin dikimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Menemen Süleymanlı Mahallesi’nde 300 bin metrekarelik, Aliağa Çoraklar Mahallesi’nde 240 bin metrekarelik, Aliağa Kalabak Mahallesi’nde ise 208 bin metrekarelik alanda kent ormanları oluşturacak. Menemen Süleymanlı Mahallesi’nde Ocak ayı sonunda dikimler başlayacak. Geçtiğimiz yıl yanan bu arazide badem ve fıstık çamları yeşerecek. Aliağa’da oluşturulacak kent ormanlarında ise servi ve fıstık çamı ekilecek. Çalışmalar 2017 yılında tamamlanacak.



Kent girişleri güzelleşiyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Güzel Kent Girişleri” projesi kapsamında Bornova Ankara Caddesi ile Gaziemir Akçay Caddesi’ni düzenledi. Ege Üniversitesi girişi karşısında bulunan Osman Kibar Kavşağı’nın çevresi yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor. Önümüzdeki günlerde 57. Topçu Tugayı ve kavşak arasında kalan alanlar da ele alınacak. Proje, Çanakkale yolunun Ulukent ile Koyundere arasında kalan 2 kilometrelik bölümünde de uygulanacak.



Estetik refüjler ve kavşaklar



Egsoz dumanları arasında kalan orta refüj, tretuvar ve kavşaklar bitkisel desen çalışmaları, motif uygulamaları ve farklı tasarımlarla canlılık kazanıyor. Bayraklı Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı, Mürselpaşa Bulvarı, Buca Dede Korkut ve Doğuş Caddeleri, Çiğli 8229/1 ile 8019/11 Sokak orta refüjleri, Bornova Mustafa Kemal Caddesi, Karşıyaka Caher Dudayev Bulvarı 6525 Sokak, Konak Halil Rıfat Paşa –Mithatpaşa Caddesi ve Ödemiş Şehit Adnan Menderes Bulvarı’nda düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şaraphane Kavşağı-Çamlık Alan ile Liman Caddesi’nde 36 viyadük ayağı bitkilerle sarılarak dikey bah&cced il;e etkisi yaratıldı. Tramvay hattı kapsamında Liman Caddesi’nde ve bunun yanı sıra kent genelindeki viyadük altlarının düzenlenmesi devam edecek.





1.6 milyon ağaç



Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı ‘yeşil seferberliğine’ destek veren İZSU Genel Müdürlüğü tarafından da 640 hektarlık Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’nda 40 bini 2016 yılında olmak üzere 1 milyon 20 bin yeni fidan dikimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise kent genelinde 35 bin adedi 2016 yılında olmak üzere, 13 yılda toplam 592 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin İZSU ile birlikte diktiği toplam ağaç sayısı 1 milyon 612 bin adede ulaştı.



Büyükşehir Belediyesi, 2017 sonuna kadar 25 bin adet ağaç, 800 bin adet çalı bitkisi, 5 milyon 150 bin adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılıcı bitki ile 115 bin soğanlı bitki dikimi yapmayı planlıyor. İZSU ise Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’ndaki mevcut ağaçlandırma sahasını 60 hektar daha genişletmeyi hedefliyor.



İzmirliler doğayla kucaklaşıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kıyı ve park düzenlemeleri ile İzmirliler kent içinde gezip dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri alanlara kavuştu. Kentte bakımı yapılan yeşil alan miktarı 15 milyon metrekareyi aştı.



Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bayraklı Ord. Prof. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, Homeros Vadisi, Çiğli Yeni Mahalle Parkı, Koyundere Cumhuriyet Parkı, Karşıyaka Demirköprü Parkı, Hıfzıssıhha Eski Metro Şantiye Alanı (Özdemir Sabancı Parkı), Ege Mahallesi Parkı, Urla Kum Denizi, Yeni Foça Kent Meydanı, Kaynaklar Meydanı ve yeniden düzenlenen Hasanağa Bahçesi, Kordon - Pasaport- Konak-Karataş ve Göztepe Sahil Şeridi, Teleferik, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Parkı, Buca Kemal Sunal Parkı, Naldöken Parkı, Çiğli Fakir Baykurt Parkı, Bornova Zümrütevler, Bayraklı Şehit Hakan Ünal Parkı, Bayındır Kani Bey Parkı ve Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan “Şehit Fethi Sekin Parkı”, İzmirliler’e kent ortasında doğayla kucaklaşma olanağı sunuyor.



Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Bayraklı ve Sahilevleri kıyı şeridi, içerisinde çocuk oyun grupları, oturma ve dinlenme alanları, spor olanakları, bisiklet yolları ile İzmirliler’in yeni buluşma noktaları oldu. Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Parkı, Bornova Rafetpaşa Mahallesi Parkı, Konak Mehmet Yüce Sonkurt Parkı, Susuzdede Parkı ve Çiğli Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda çalışmalar sürüyor.



Projesi tamamlanan Bornova Atatürk Mahallesi Macera İZMİR, Çiğli Evka -5 Mahallesi Parkı, Mavişehir Peynircioğlu Deresi Kenarı Rekreasyon Alanı/Halk Park, Karşıyaka Yalı Mahallesi ve Buca Adatepe Mahallesi Parkları, 2017 yılında yapımı planlanan parklar arasında yer alıyor. Bornova Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı, Gaziemir Evka -7 Zafer Mahallesi Mesire Alanı ve Buca Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı’nın ise proje çalışmaları devam ediyor.