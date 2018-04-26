İzmir'e 3 milyarlık "fuar dopingi"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fuar İzmir'de bu hafta peşpeşe açılan 5 fuardan ikisinin kurdelasını daha kesti. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar liradan fazla olduğunu söyledi

Fuar İzmir, 43. Shoe Expo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Leather and More Deri ve Deri Tedarikçileri Fuarı ile Beton İzmir 2018'in ardından, İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile Efor Fuarcılık tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Asansör Fuarı'na ev sahipliği yapıyor.

Kumaştan düğmeye, konfeksiyon makinelerinden etiketlere moda endüstrisini bir araya getiren "modanın yeni vitrini" Fashion Prime ile asansöre dair tüm yeniliklerin yer aldığı Asansör Fuarı, 28 Nisan'a kadar açık kalacak.

İzmir ve Türkiye'ye tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi sektöründe yeni bir soluk ve heyecan getirecek Fashion Prime -Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın da katıldığı törenle açıldı

Fuar tarihinde ilk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyetle yaşıt fuarcılık tarihinde ilk kez aynı anda 5 fuara birden evsahipliği yaptıklarını belirterek, "Ayakkabı ve Çanta, Deri ve Deri Tedarikçileri ile Beton fuarlarının ardından, Fashion Prime ile Asansör fuarlarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Şu an fuarımızda hiç boş hol kalmadı. Bu fuarların bir kısmı ilk defa düzenleniyor. Zaman içinde onların da, sektörlerinin desteğiyle, tıpkı mermer, gelinlik, tarım ve mobilya fuarları gibi büyüyerek ulusal ve uluslararası boyutta söz sahibi olacağına inanıyoruz" dedi.

Düzenledikleri fuarlarla sektörlerin ve firmaların tanıtımını yapıp dünyadaki alıcılarla satıcıları buluşturduklarının altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Hem sektörlerin büyümesine hem de turizmin canlanmasına ciddi katkı koyuyoruz. KOSGEB'e, İzmir Ticaret Odası'na ve Ekonomi Bakanlığı'na, fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu desteklerle firmaların fuar masrafı azalıyor ve katılım cazip hale geliyor. Desteklerinin devamını diliyorum. Bir fuarın başka bir kente gitmemesi için kentin belediye başkanının, sanayi odasının, ticaret odasının ve ihracatçılar birliğinin destek olması gerekir. Hep beraber çalıştıkça hem kentimiz hem sektörler kalkınacak hem ülkemiz kalkınacak" diye konuş tu.

Fuarların kente katkısı 3 milyar TL

Törende konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de fuarcılık sektörünün her geçen gün geliştiğini, bugün 5 fuarın Fuar İzmir'de yapılıyor hale geldiğini vurgulayarak, İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar liradan fazla olduğuna işaret etti. Yorgancılar, fuarcılığın gelişmesine katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve İZFAŞ ekibine teşekkür etti.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışan orta ölçekli firmaların hedeflerinin ve hayallerinin büyük işletmeler olmak olduğuna değinerek, Fashion Prime Fuarı'nın bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. Fuarın bu yıl ilk kez düzenlendiğini buna rağmen 106 firmanın katılımının umut verici olduğunu söyleyen

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da törende bir konuşma yaparak, Fashion Prime Fuarı'nın sektöre değer katacağını, bu fuarın önümüzdeki yıllarda yurt içi ve yurt dışında tanınan, rağbet edilen bir fuar olması için çalışacaklarını, 25 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye ihracatı için önemli bir değer yaratan sektöre güç vereceğini belirtti.

Fashion Prime Fuarı'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 11. Asansör Fuarı'nın da açılışını yaptı.

Fashion Prime'a 106 firma katıldı

Bu yıl ilk kez gerçeklen Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, tekstil sektörünün ürettiği ve kullandığı tüm ürünleri bünyesinde sergiliyor. Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri, etiket gibi diğer hizmet sağlayıcılarına kadar tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarını aynı anda bünyesinde bulunduran Fashion Prime, Türkiye’nin bu alanda ürün çeşitliliği en geniş fuarı olacak.

106 katılımcıyla açılan, moda ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üreten ve ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan Fashion Prime, Fuar İzmir'de B Holü’nde düzenleniyor.

Asansöre dair tüm yenilikler bu fuarda

Fuar İzmir'de D Holü'nde açılan INELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı'nda ise her gün milyonlarca insanın Türkiye'de ulaşım aracı olarak kullandığı asansörlere dair yenilikler görücüye çıktı. 150 firma ve marka standında son teknoloji ürünler sergileniyor. Fuara 30 ülkeden ziyaretçi gelecek.