İzmir'e 95 yeni metro vagonu daha...

Tramvay, banliyö ve metro yatırımlarıyla raylı sistemde “3 koldan” atağa kalkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 95 yeni metro vagonuyla filosunu güçlendiriyor. Yaklaşık 320 milyon liraya mal olan modern metro araçlarının 55 adedi, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katılacağı törenle yarın teslim alınıyor

Raylı sistemler alanında kent tarihinin en büyük yatırım atağını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut sistemleri de yeni araçlarla güçlendiriyor. İzmir Metrosu'nun araç filosunu geliştirmek amacıyla 95 yeni metro aracı için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi; yaklaşık 320 milyon TL'ye (79 milyon 800 bin Euro) mal olan bir alım gerçekleştirdi. Çin’in CRRC Tanghsan firmasında üretilen 15 vagonlu 3 tren seti, 2016 içinde İzmir'e getirilerek sefere konuldu. Yeni trenler, şık tasarımı, konforlu iç yapısı ile kısa sürede İzmirlilerin beğenisi kazandı. Yapımı devam eden vagonlardan son olarak 40 tanesi daha İzmir’e ulaştı ve Halkapınar’daki tren hatlarına inmeye başladı. Sayısı 55'e ulaşan yeni metro araçlarının teslim alınması nedeniyle yarın (Cumartesi) İzmir Metrosu'nun Halkapınar'daki merkezind e Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katılacağı bir tören düzenlenecek.



Metro filosu 4 kat büyüyor

Modern teknoloji, yüksek konfor

11 ayrı testten geçecek

Sinyalizasyon yatırımıyla seferler sıklaşacak

12 yılda 22 kat büyüyen raylı sistem ağı

115 vagonluk yer altı park alanı

Teslim alınacak yeni araçlarla birlikte, İzmir Metrosu’ndaki vagon sayısı 142'ye ulaşacak. Önümüzdeki aylarda yapımı tamamlanacak 40 aracın daha gelmesiyle toplam vagon sayısı 182, her biri 5 vagondan oluşan tren seti sayısı ise 36’ya ulaşmış olacak. 2000 yılında 45 araçla hizmete başlayan İzmir Metro A.Ş filosu, böylece 17 yıl içinde 4 kat büyümüş olacak.Yeni metro trenleri, ülkemizde ilk kez uygulanan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yolcu giriş sayısını hesaplayan özel sistemler sayesinde, Trafik Kontrol Merkezi vagonların doluluk oranlarını görebiliyor ve yolculara gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor. Kapılardaki ışık perdeleri, kapanmadan hemen önce devreye girip arada kalan bir cisim olup olmadığını görüyor ve gelen verilere göre kapıyı komuta ediyor. Kapı ve pencere camları içinde yer alan ışık şeritleri, yolcular tarafından içeriden veya dışarıdan kolaylıkla görülebiliyor ve yolcuyu, kapının kullanım dışı olup olmadığı konusunda uyarıyor. Böylece kapılardaki zaman kayıpları önleniyor.Yeni tren setleri, daha önce gelen trenler gibi yolculu işletime çıkmadan önce ayrıntılı testlerden geçecek. Trenler, statik ve dinamik kontrollerin ardından 11 ayrı teste tabi tutulacak, yolcusuz olarak 1000 kilometre test sürüşüne çıkarılacak. Tüm bu sürecin tamamlanmasının ardından İzmirlilerin hizmetine sunulacak.İzmir Metrosu, bir yandan da hızla artan yolculuk talebine yanıt vermek için mevcut işletme sıklığını indirecek yeni sinyalizasyon sistemi yatırımı yapıyor. 7 milyon Euro değerindeki yatırım bu yıl tamamlanacak. Proje ile tren işletiminin mevcut sistemde ve bundan sonra sisteme ilave olacak yeni hatlarda 90 saniyeye kadar aralıklarla yapılabilmesini mümkün kılacak.2000 yılında 11 km uzunluğundaki İzmir Metrosu ile kent yaşamına giren raylı sistemlere 2010 yılında İZBAN da katıldı. Her iki sistem, bugün 130 km uzunluğa ulaştı. İzmir Metro ve İZBAN’ın yeni uzatma projeleri ve tramvay yatırımları ile İzmir’de raylı sistem ağı 2020 yılına kadar 250 km’yi bulacak; böylece raylı sistemler 12 senede 22 kat büyümüş olacak.Her geçen gün genişleyen İzmir Metrosu filosunun bakım ve depolanması için Halkapınar metro depo alanına uzanan bölgede oluşturulacak yeni tesis ise 115 vagon kapasiteli olacak. Toplam 15 bin metrekarelik alanda iki katlı olarak inşa edilecek yeraltı bakım ve depolama tesislerinde, otomatik tren yıkama sistemi de kurulacak. Yer altı vagon parkı, 92.7 milyon TL’ye mal olacak. Mevcut durumda bakım atölye sahası dahil 114 araç olan park kapasitesi, projenin tamamlanmasıyla iki misli artıp 229 araca ulaşacak.İzmir Metrosu kapalı bakım atölye alanının kapasitesi, genişlemenin ardından 24 araçtan 37 araca çıkacak. Atölye bakım tesislerinin 10 bin metrekare olan kapalı alanı, genişleme çalışmalarıyla 12 bin 900 metrekareye çıkıyor. Ek olarak, 1200 metrekarelik çalışma ve ofis alanları oluşturuluyor.